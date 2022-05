PSOE confía en salvar la Ley de Seguridad Nacional

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, está "convencida" de que seguirá adelante la tramitación del proyecto de Ley de Seguridad Nacional que debate este jueves el pleno del Congreso, al margen de la posición que adopte el PP, que asegura que todavía no les ha trasladado "nada" al respecto.

ERC ha presentado dos enmiendas, una a la totalidad y otra con texto alternativo, y JxCat una a la totalidad, aunque en el caso de ERC están estudiando la posibilidad de retirar sus vetos a una ley que, entre otras cosas, pretende garantizar al Gobierno recursos de primera necesidad y estratégicos ante situaciones de crisis.

En el caso de que siguieran adelante, las enmiendas a la totalidad se votarán conjuntamente y la de texto alternativo por separado, y fuentes de Unidas Podemos (socio del PSOE en el Gobierno de coalición) ya han anunciado que votarán en contra en todos los casos.

El PP no ha desvelado públicamente su posición al respecto de estas votaciones y, según Lastra, por el momento no les ha hecho llegar "nada", pero independientemente de la postura de los populares confía en salvar la ley.

"No es que niegue que el PP vaya a votar en contra de la Ley de Seguridad Nacional, me gustaría que la apoyara", ha comentado la vicesecretaria general y diputada socialista, que no tiene "ninguna" confianza en la "altura de miras del PP y su responsabilidad de Estado".

De hecho, ha desvelado que cuando llevan cualquier iniciativa al Congreso de los Diputados cuentan siempre con que el PP va a votar en contra, aunque luego vote a favor o se abstenga, porque asegura que "la amplia mayoría de las ocasiones siempre ha sido así".

"Como no es un partido que tenga palabra y del que nos podamos fiar a la hora de hacer nuestros cálculos en un Congreso de los Diputados tan atomizado, preferimos contar siempre con que el PP vota en contra para así no llevarnos sorpresas de última hora", ha añadido.