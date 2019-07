El PSOE confía en que habrá acuerdo de investidura con Unidas Podemos: "Seremos capaces de encontrarnos"

La secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, se ha mostrado confiada de que el PSOE y Unidas Podemos lleguen a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez el próximo día 22.

"Los socialistas somos gente de acreditada responsabilidad y nosotros hemos dicho que nos queremos sentar a hablar de contenidos y que seremos capaces de encontrarnos", ha afirmado Calvo antes de participar en unas jornadas en Madrid.

Según ha insistido la vicepresidenta en funciones, "hay un documento y un equipo negociador" que muestran que el PSOE va "en serio". "El sistema tiene que funcionar", ha añadido, para incidir en que Pedro Sánchez "tiene que ser investido la semana del 22 de julio" para así ponerse ya a trabajar.

La vicepresidenta en funciones también ha apuntado que un Gobierno de coalición se da "cuando ya tienes la cifra para investir", pero que con Unidas Podemos no "da la cifra", por lo que ha reiterado que los socialistas hablarán con los grupos de la Cámara, pues "hay que hablar con todo el mundo" porque "todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad", incluidas las fuerzas políticas de la derecha.

"No vale lo que les escucho a sus líderes, ¿no va con ellos servir a España?, ¿no va con ellos que el sistema funcione?", les ha afeado, para señalar que "no hay alternativa" a un Gobierno socialista. "¿Si no hay alternativa no va con ellos? Pues sí, con ellos y con todos", ha contestado.

En este sentido, Calvo ha denunciado de nuevo que el dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, "ni siquiera se ha querido sentar a hablar" con el presidente en funciones, que "más que le dobla los escaños".