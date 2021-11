El PSOE, con Sánchez como diputado, votó en 2011 en contra de reformar la Ley de Amnistía

El pasado miércoles, los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, presentaban una enmienda conjunta a la ley de Memoria Democrática que tramita el Congreso con la finalidad de ir más allá de la Ley de Amnistía y permitir investigar y juzgar los crímenes del franquismo. Una postura, la de los socialistas, completamente opuesta a la mostrada años atrás en debates y votaciones en la cámara baja.

En julio de 2011, cuando Sánchez era diputado del PSOE, el Grupo Mixto, a propuesta del BNG, proponía en el Congreso una reforma para poder juzgar, con carácter retroactivo, los crímenes de genocidio o lesa humanidad ocurridos durante el Franquismo. El Partido socialista, con Sánchez incluido, votó en contra de esta modificación argumentando que no era "adecuada" esa discusión 34 años después. En aquel momento, el PSOE recordaba que la Convención de Viena prohíbe aplicar convenios internacionales con retroactividad, añadiendo que la Constitución recoge que la ley penal no favorable no es retroactiva.

Todo el grupo socialista aplaudió la intervención de Jordi Pedret i Grenzner, el diputado encargado de la argumentación, incluido Sánchez, la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha impulsado la nueva Ley de Memoria Democrática, entre otros.

Siete años más tarde, en marzo de 2018, se volvió a impulsar una reforma a la amnistía, en este caso promovida por ERC y Bildu. En esta ocasión, Sánchez era el Secretario General del PSOE, pero no tenía escaño, tras su renuncia dos años antes para no abstenerse en la segunda investidura de Rajoy.

En dicha votación, los socialistas repitieron su 'no' como había ocurrido en 2011 y Adriana Lastra, vicesecretaria del partido, Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y Margarita Robles, actual ministra de Defensa, emitieron su voto en contra, al igual que el resto de los diputados del PSOE. Existe una tercera iniciativa en esta línea, en enero de 2017 en la que se instaba al Gobierno a impulsar una reforma de la amnistía, aunque fue de mucho menor calado y no se llevó al Congreso, se quedó en la Comisión de Justicia.

Diferencias entre PSOE y Podemos por la interpretación de la enmienda a la Ley de Memoria Democrática

Ahora es ERC el que exige a Moncloa que se juzguen los crímenes del franquismo para apoyar la nueva Ley de Memoria Democrática y PSOE y Podemos han presentado la enmienda a la ley actual de Memoria Democrática para "garantizar el derecho a la justicia de las víctimas".

Sin embargo, los socios de Gobierno tienen dos interpretaciones de esta medida. Desde el PSOE, Bolaños tuvo que aclarar el jueves que la situación jurídica de España cuando entre en vigor esta ley "será la misma que ya tenemos desde 2002", año en que este país ratificó el estatuto de Roma y lo incorporó al Código Penal. Esto supone que la Ley de Amnistía continuaría vigente y no sufriría ningún cambio.

Desde Unidas Podemos, su portavoz adjunto, Enrique Santiago apuntaba, después de las palabras de Bolaños, que la enmienda sí permite juzgar los crímenes del franquismo y acabar con la "impunidad", sin que exista opción a aplicar amnistía tal y como mandata el derecho internacional. Y reivindicaba que esta adición es la "vía más clara" para conseguir que los tribunales puedan juzgar crímenes de guerra, genocidio, tortura o lesa humanidad cometidos por el régimen puedan ser investigados en los tribunales.