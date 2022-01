PSOE y CNU aprueban en solitario el convenio con Junta para construir los remontes mecánicos al Casco de Cuenca

Los 16 concejales de PSOE y Cuenca Nos Une han aprobado en el pleno municipal de Cuenca el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de Cuenca para la mejora de la accesibilidad al Casco histórico de la capital y la construcción de los remontes mecánicos por el barrio de San Martín.

Una votación que ha tenido en contra a la oposición con los 8 votos negativos de las concejalas de Ciudadanos, Cuenca en marcha!, PP y el concejal no adscrito Dámaso Matarranz.

Durante el debate de este punto, estos cuatro grupos ya habían anunciado que votarían en contra de este convenio. En el caso del PP, en primer lugar ha sido el portavoz, José Ángel Gómez Buendía, quien ha afeado los continuos cambios que supondría la financiación de esta infraestructura, "que en un primer lugar iba a ser del 100% por parte de la junta, luego pasó a un 80% la Junta y un 20% el Ayuntamiento para ahora proponer un 70% la Junta y un 30% las arcas municipales".

Del mismo modo, ha augurado que este proyecto "acabará en los cajones del ayuntamiento sin hacer como muchos otros" y ha mostrado su rareza al no tener claro "por qué la Junta presupuesta 14 millones de euros para los remontes y no se ha empezado nada, al mismo tiempo que pide al Ayuntamiento que también ponga dinero".

Por otro lado, Marta Tirado, nueva portavoz de Cuenca Nos Une, ha anunciado el voto a favor de los 5 concejales del grupo porque según ha argumentado la accesibilidad al Casco de Cuenca es un asunto que se lleva intentando tratar desde la década de 1940.

EL BURRO CON UNA ZANAHORIA

Por su parte, el no adscrito Dámaso Matarranz ha asegurado que este tema "es como el burro que va andando con una zanahoria delante", porque "el alcalde nos pide que votemos a favor sin tener acceso al informe de ICOMOS de octubre de 2021".

Matarranz se ha autodenominado "profeta" porque cree que con estos remontes "no se va a mover nada en esta legislatura, ni una brizna de hierba, y se habrán perdido ya 8 años con una foto por no hacer nada por la ciudad".

SIN ARGUMENTOS NECESARIOS

La concejala de Cuenca en Marcha! ha entendido que técnicamente "no se han aportado los argumentos necesarios para votar a favor", en referencia también al informe de ICOMOS. "No se puede hacer que después de tanto tiempo que no se ha podido llevar a cabo ahora hay que meternos prisa, y no vale decir que si no apoyamos esto ahora no estamos trabajando por cuenca", ha espetado la edil.

Del mismo modo ha argumentado que este proyecto tiene que estar "incardinado en un proyecto de movilidad de forma integral para todo el Casco" y ha asegurado que como ahora "estamos en un marco pre electoral, hay que ir de correprisas".

La edil de Ciudadanos, Cristina Elena Fuentes, ha pedido "transparencia" y tener acceso al informe de ICOMO "para poder analizarlo y poder dar una opinión completa y quizás votar a favor del convenio".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así, ha afeado que Cuenca "siempre le sale gratis a Page", y que el presidente de Castilla-La Mancha "venía a paliar las deficiencias de la provincia más débil y se ha puesto a mostrar las carencias para sacar rédito europeo", en referencia a la financiación con fondos europeos para la construcción de estos remontes.

Del mismo modo ha indicado que "los proyectos de ciudad son los que de verdad salen adelante con los votos por unanimidad, pero en este caso no va a ser así por la falta de transparencia".

En el PSOE, tanto el concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, como el de Cultura, Miguel Ángel Valero, han defendido este convenio al indicar que la financiación vendrá por parte del consorcio para que no le cueste nada a la ciudad y que todos los informes realizados hasta la fecha ven favorable la construcción de estos remontes.

Por último, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha cerrado el turno de intervención del PSOE afeando que "la hipocresía campa a sus anchas tanto fuera como dentro del salón de plenos". En su alocución no ha dudado en hacer alusiones personales a los diferentes concejales de la oposición, ofreciéndoles incluso el informe de ICOMOS que tenía encima de su mesa.

Finalmente se ha procedido a la votación que se ha saldado con los 11 votos a favor del PSOE, los 5 de Cuenca Nos Une y los votos negativos uno de Ciudadanos, otro de Cuenca en Marcha!, otro de Dámaso Matarranz y 5 contrarios del PP.