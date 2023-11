PSOE CLM cree que el recurso de Ayuso contra el plan del Tajo es para "atizar y acaparar medios y focos"

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, se ha mostrado sorprendida de que, después de todo el tiempo transcurrido tras la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo por el Gobierno de España, sea ahora "cuando le importa" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "con tal de atizar y acaparar medios y focos".

Así ha reaccionado Maestre después de que Díaz Ayuso haya anunciado este lunes que el Gobierno regional ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Supremo contra el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, al considerar que "cambia radicalmente las reglas y boicotea el sistema de abastecimiento de agua" de la autonomía.

La dirigente socialista ha reclamado al PP un poco de "rigor y seriedad" en torno al plan de cuenca hidrológica del Tajo y ha preguntado a Díaz Ayuso que, si esta considera que este plan atenta contra los derechos del agua de los madrileños, qué opina "cada vez que sus compañeros en el Levante reivindican que esa misma agua vaya hacia donde tienen capacidad para desalar".

Maestre, en rueda de prensa en la sede regional del PSOE en Toledo, ha defendido la "coherencia" y la "trayectoria clara" desde la comunidad autónoma en defensa del Tajo y ha asegurado que lo ideal sería que el PP en la región "estuviera como los socialistas de Castilla-La Mancha, como el Gobierno regional y como el presidente Page, que es defendiendo los caudales ecológicos del río".

"Me hubiera gustado que pudiéramos escuchar al señor Núñez a ver qué opina de lo que dice la señora Ayuso", ha afirmado la dirigente socialista, que se ha mostrado sorprendida que, después de todo el tiempo transcurrido tras la aprobación del plan de cuenca por el Gobierno de España, sea ahora "cuando le importa a la señora Ayuso, con tal de atizar y acaparar medios y focos".

Ha manifestado que desde Castilla-La Mancha "estamos muy satisfechos" con la "complicidad" del Gobierno de España, al haber entendido las históricas reclamaciones de la comunidad autónoma en materia hídrica y que se haya comprometido a trabajar para recuperar los caudales del Tajo y mejorar el acceso de los ciudadanos y de los sectores productivos de la región al agua, "después de tantos años de haber esquilmado un recurso que es de todos, pero que algunos se creían que era sólo suyo", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"No podemos nutrir de agua a las zonas de Levante que tienen capacidad de obtener agua del propio mar como ocurre en infinidad de lugares del mundo. Y esa pedagogía que hemos empleado y que estamos empleando desde hace muchísimos años, demuestra esa coherencia", ha sostenido Maestre.

En este sentido, ha defendido que el trasvase Tajo-Segura llegue a su fin en el futuro y "sólo sea un episodio oscuro de nuestra historia", ya que "nos avala la ciencia, la política, la regulación europea y el sentido común".

ENMIENDAS DE "CORTA Y PEGA" DEL PP Y VOX NI QUIERE TRABAJAR

Por otro lado, y sobre las enmiendas parciales que el PP va a presentar a los próximos presupuesto regionales, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha, ha afirmado que intuye que las mismas "reproducirán los mensajes eternos de siempre", con la poca originalidad y el poco esfuerzo que "muchas veces demuestran los dirigentes del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha".

Así, ha ironizado respecto al "corta y pega" que los 'populares' han hecho en otras ocasiones para presentar sus enmiendas, si bien cree que las mismos irán encaminados a negar la realidad y con ellas se denotará su falta de rigor a la hora de analizar unos presupuestos que para Castilla-La Mancha "van a ser muy son muy importantes, como lo han sido todos durante todos los años de gobierno del presidente Page".

Asimismo, ha criticado a Vox por no haber planteado ni una sola enmienda a los presupuestos regionales, lo que, a su juicio, es bastante sorprendente, pero también "decepcionante" para sus votantes, pues puede entenderse que "o no trabajan o no tienen proyecto político para la región o incluso que les parecen fantásticos".

"Mucho nos tememos que es más bien lo primero, porque ya han hecho manifestaciones públicas en torno a supresiones, en carteras políticas y programas políticos que son muy importantes para Castilla-La Mancha y para España como puede ser ese anuncio que hizo el dirigente de Vox, valorando la posible supresión de la Consejería de Igualdad", ha concluido Maestre.