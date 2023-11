PSOE, CHA e IU celebran la conformación del nuevo Gobierno Sánchez y PP dice que Alegría es "la más sanchista" en Aragón

Los portavoces de los grupos parlamentarios de PSOE, CHA e IU en las Cortes de Aragón han aplaudido este lunes la conformación del nuevo Gobierno de España que preside, Pedro Sánchez, mientras que el PP ha señalado que la nueva portavoz y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, es "la más sanchista" de los socialistas aragoneses.

La portavoz del PSOE, Mayte Pérez, ha felicitado la elección de los nuevos ministros, en especial la de la aragonesa Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo y titular de Educación y Deportes.

"Lo satisfactorio es ver cómo un nuevo Gobierno progresista va a seguir liderando los mejores indicadores", lo que contrasta, ha dicho, con la victoria de Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina, señalando que es "una persona que cuestiona todo, polarizada en sí mismo", por lo que "no deja de ser una noticia triste porque necesitamos tender puentes y no levantar muros".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha manifestado que IU formará parte del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y "va a avanzar en la agenda social y de progreso", recordando que ya se han avanzando los nombres de los miembros del Ejecutivo.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha celebrado que Pedro Sánchez haya conseguido sumar una mayoría parlamentaria "con una aritmética endiablada y en un contexto muy caldeado" para "evitar un Gobierno de ultraderecha", destacando que el apoyo parlamentario a Sánchez es "muy plural" y que le han votado "todos salvo PP, VOX y UPN".

También ha hecho notar que Sumar -a cuyo grupo parlamentario pertenece Jorge Pueyo (CHA)-- va a incorporarse al Ejecutivo, recalcando que "lo importante es tener presencia en el Gobierno". Respecto del nombramiento de Pilar Alegría, ha dicho que "siempre es muy positivo que haya ministros aragoneses", haciendo notar que en esta legislatura tendrá más competencias -portavocía del Gobierno y Deportes--, lo que "es una buena noticia".

"LA MÁS SANCHISTA"

El portavoz del grupo parlamentario popular, Fernando Ledesma, ha enfatizado que Pilar Alegría "es la más sanchista del PSOE Aragón, lo que le ha valido el premio de ser ascendida a portavoz del Gobierno", añadiendo que Alegría "es en primer lugar sanchista y en segundo lugar socialista, prefiere primar a comunidades como Cataluña y País Vasco por delante de Aragón, y algún fin de semana viene por Aragón".

Asimismo, ha continuado Ledesma, "es la portavoz de un Gobierno de la desigualdad de todos los españoles" ya que "la han nombrado portavoz de la amnistía a unos golpistas que atacaron el Estado de Derecho, condenados por graves delitos" y es también portavoz de "un Gobierno que quiere levantar muros, volver a las dos Españas y dividir a España en dos bandos", que también "quiere que los aragoneses seamos de segunda categoría".

Además, "en los primeros años, de ministra de Educación, no se le conocen grandes méritos, ni en general ni en particular para Aragón". "No podemos pretender que Aragón salga con voz propia en esa portavocía", ha concluido Ledesma.