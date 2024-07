El PSOE de Ceuta pedirá en Pleno la unidad de todos los partidos ante la reforma de la Ley de Extranjería

El Partido Socialista de Ceuta presentará una propuesta en el próximo Pleno de la Asamblea para pedir la unidad de todos los partidos de la ciudad ante la reforma de la Ley de Extranjería, con el fin de que las diferentes comunidades autónomas estén obligadas a acoger a menores migrantes procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias.

El PSOE ha instado al Gobierno local, presidido por Juan Vivas (PP), y al Partido Popular de Ceuta "que demuestren su lealtad institucional" y defiendan "los intereses de todos los ceutíes". El Grupo Parlamentario Socialista propondrá en la Asamblea un consenso entre todos los partidos (PP, PSOE, Vox, Ceuta Ya! y MDyC) para defender "el principio de solidaridad que rige nuestra Constitución". Esperan que el resto de grupos "no den la espalda a Ceuta, Melilla y Canarias" y que "muestren su rechazo frontal a los discursos xenófobos y despreciables en torno a los menores migrantes".

Se han dirigido también al diputado en el Congreso, Javier Celaya (PP) y a los dos senadores por Ceuta, Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam, para instarles a posicionarse "públicamente" y a que "voten a favor de las modificaciones legislativas necesarias como solución para la acogida de los menores migrantes no acompañados que llegan a España".

En esta línea, han remarcado que la capacidad de acogida "se ha multiplicado por cuatro" en Ceuta, lo que supone "un aumento del 365 por ciento respecto al año anterior, según las cifras que maneja la Ciudad". "Es hora de que el Gobierno de Vivas y el Partido Popular de Ceuta demuestren su lealtad institucional y que realmente defiendan los intereses de los ceutíes", han expresado a través de una nota de prensa.

El PSOE de Ceuta ha criticado que el PP opte por improvisar "con nuevas excusas" pese a que, "como tantas veces ha repetido el propio Juan Vivas, la inmigración es un asunto de todos, no solo de Ceuta, Melilla o Canarias, por ser ciudades fronterizas" y han insistido en que "no basta con hacer declaraciones o dar entrevistas". Para los socialistas, "es el momento de dar un paso al frente, de demostrar con hechos esa lealtad institucional y esa altura de miras de la que tanto presume Juan Vivas pero que se esfuma a la hora de la verdad".

El Partido Socialista ha recordado que el año pasado, las comunidades autónomas se comprometieron a acoger 396 menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta, para lo cual se acordó destinar 20 millones de euros. "Sin embargo, las comunidades solo han acogido a 62 menores (16%). Este sistema de reparto voluntario ha demostrado que no atiende adecuadamente la realidad urgente y grave de la situación, dejando en manos de los gobiernos autonómicos la decisión de acoger o no a estos menores", han concluido.