PSOE canario no ve "cambio de ciclo" tras las elecciones andaluzas pero pide una "profunda reflexión" cara al futuro

La secretaria de Organización del PSOE canario, Nira Fierro, ha negado este lunes que la victoria del PP en Andalucía, sumada a las de Madrid y Castilla y León, suponga un "cambio de ciclo" en la política española si bien ha dicho que es necesario hacer una "profunda reflexión" en el partido y "parar y pensar" cara al futuro.

En declaraciones a Europa Press ha indicado que hay que "trabajar" para diseñar "un buen proyecto" que de "buenos resultados" al PSOE en los próximos años y en el caso concreto de Andalucía está convencida de que los compañeros "van a responder".

Fierro ha comentado que las andaluzas eran las terceras elecciones adelantadas en España por "criterios partidistas" que le convenían al PP y toma como enseñanza que "cada vez es más complicado acertar" y los partidos deben volcarse en "trabajar para ganar las elecciones".

Ha indicado que "es evidente" que en el caso de Andalucía "no es buen resultado" pero entiende que no hay caer en el "desánimo" porque no es la primera vez que el PSOE pierda unas elecciones y después "se recompone y vuelve a ganarlas".

Así, ha dicho que su partido es quien gobierna España, "la referencia de la izquierda y lo va a seguir siendo", subrayando, sobre el perfil moderado del candidato popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, que "la ciudadanía está cansada del ruido, es normal", y "les ha venido bien".

Fierro entiende que el hecho de que VOX no tenga poder de decisión en Andalucía "es una buena noticia" pero ahora espera que a través del PP no haya un "desmantelamiento" de los servicios públicos como suele ocurrir con el caso de la sanidad.

Sobre una posible repercusión de los resultados de Andalucía en Canarias ha apuntado que el PSOE de las islas lleva tiempo promoviendo la "paz social" y la buena "convivencia" en el sector público y tratando de "consolidar" lo logrado en 2019, con la victoria electoral de Ángel Víctor Torres que le valió acceder al Gobierno regional en un pacto progresista junto a ASG, NC y Sí Podemos.

Así, ha indicado que ahora van a trabajar "con más fortaleza si cabe" y con un "liderazgo consolidado" del presidente y un "partido detrás" que le apoya e impulsa, algo "reconocido por la ciudadanía", de tal manera que vea un "escenario distinto" en el archipiélago con respecto a Andalucía.