El PSOE de Camargo asegura que en la Mesa de la OEP "se siguieron los criterios de los servicios jurídicos"

La portavoz del grupo municipal socialista y exalcaldesa de Camargo, Esther Bolado, ha rechazado las afirmaciones del actual alcalde, Diego Movellán (PP), sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anula la oferta de empleo público (OEP), y ha asegurado que "en todo momento se siguieron las indicaciones de los servicios jurídicos municipales".

Dicha sentencia anula el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Camargo del 18 de mayo de 2022, presidido entonces por Bolado, que aprobó la oferta de empleo y el proceso de estabilización de trabajadores, que afecta a un total de 83 plazas, y considera que se privó a los representantes de UGT de la posibilidad de participar en la Mesa de negociación colectiva que aprobó la OEP del ejercicio 2022.

En nota de prensa, Bolado ha señalado que "en ningún momento se tomó partido por ninguna de las dos partes dentro de la crisis que había en el seno de UGT, ya que desde el minuto uno entendimos que no nos debíamos inmiscuir, dado que se trataba de un problema interno dentro del sindicato".

Y ha reiterado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento "en base a un criterio estrictamente jurídico, fueron los que nos asesoraron sobre cuáles eran los representantes sindicales en el Consistorio".

"Nunca se entró en cuestiones internas de los sindicados, sino que siempre se actuó siguiendo estrictamente las indicaciones de los servicios jurídicos municipales, que entendieron que los representantes de UGT en la Mesa de negociación eran aquellos que habían elegido los propios trabajadores del Ayuntamiento", ha recalcado.

Según Bolado, los servicios jurídicos "entendían" que los representantes sindicales de UGT en dicha mesa "eran unos" y ahora el TSJC "ha dicho que los representantes legítimos era la otra parte", y "esa es la razón", ha concluido, por la que "se ha echado para atrás" la oferta de empleo.

"De lo que estoy absolutamente convencida es de que si Movellán se hubiera encontrado en mi lugar durante la legislatura pasada, él hubiese adoptado la misma decisión que tomé yo en su momento, ya que él tampoco hubiera ido en contra de las indicaciones que ofrecían los servicios jurídicos municipales", ha apostillado.

"Movellán hubiera hecho lo mismo que yo y el resultado hubiera sido el mismo", ha reiterado Bolado, para quien las afirmaciones del alcalde "son pura demagogia".

En cambio, según la portavoz socialista, de ellas "se desprende" que Movellán "no tiene confianza" en los servicios jurídicos del Ayuntamiento, e incluso que "no necesitará ampliar la plantilla si no va a tener confianza en ella", después de que ayer en el pleno dijera que "no hay técnicos para hacer el contrato de basuras".

Para la exalcaldesa también es "sorprendente" que Movellán "diga" que esos 83 trabajadores afectados por la sentencia "equivalga el 50% de la plantilla", cuando esta "ronda los 250", ha indicado.

Sobre el compromiso del alcalde de que va a "agilizar" el proceso para una nueva convocatoria, Bolado ha asegurado que "nosotros tambiín intentamos agilizar las ofertas de empleo público, pero otra cosa fue que una parte de los sindicatos no estuviera de acuerdo", ha dicho.

Y ha defendido que "mayor transparencia en el procedimiento no pudo existir, al hacerse en la Mesa de Negociación con todos los representantes sindicales, es decir, los de CSIF y CCOO además de UGT".

Además, UGT "tampoco facilitaba al Ayuntamiento la documentación que se le requería, ya que entregó documentación que los servicios jurídicos no consideraban suficiente", ha concluido.