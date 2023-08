El PSOE califica de "mofa e insulto" las explicaciones sobre la "cancelación" del Festival de Cine

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha calificado este jueves de "mofa y insulto lo que está haciendo el equipo de gobierno con el Festival de Cine Europeo y con toda la programación cultural de otoño". "No hay otro motivo para la cancelación del festival que el de que el Partido Popular y Vox no lo quieren, les molesta", ha señalado la concejal del PSOE Myriam Díaz.

Ha aludido así a las declaraciones del alcalde José Luis Sanz explicando que el "aplazamiento" a la primavera se "justifica" por el hecho de que "todos los espacios escénicos están bloqueados en noviembre por el tema de los Grammy" y a que el director de la muestra, Ildefonso 'Tito' Rodríguez, "lo ha aconsejado". Sobre esto último, el PSOE ha calificado la "acusación" de "ruin y cobarde".

En declaraciones remitidas a Europa Press, Díaz ha sostenido que "decir ahora que el alcalde Antonio Muñoz dejó morir el Festival de Cine es una mentira más del gobierno del PP" que "se rebate fácilmente con datos, como los más de 75.000 espectadores que ha recibido o el centenar de estrenos de la última edición, o que por quinto año consecutivo fuera la cita cinematográfica mejor valorada por el Ministerio de Cultura".

"Nos vemos una vez más en la obligación de recordarle a Sanz que Sevilla no es Tomares y que es impropio de una gran ciudad que se escondan los verdaderos motivos de la cancelación del Festival de Cine Europeo. La delegada de Cultura anunciaba como una gran novedad que el Festival este año no se celebraba y se posponía a primavera porque en otoño coincidía con la celebración de los Grammy, y hoy saca del cajón nuevas excusa que lo que hacen una vez más es tapar los verdaderos motivos por los que no hay Festival", ha argumentado la edil socialista.

En este sentido, Díaz se ha preguntado si la decisión del Festival está relacionada con la "huida" del gerente del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), que "ha dejado al gobierno municipal sin capacidad de gestión", o si es fruto de que se "están aplicando las recetas culturales de Vox en ese acuerdo tácito que tienen de gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla". "¿O directamente es que la cultura les incomoda y por eso no quieren apostar por ella?", ha abundado.

"Lo que sí queremos reconocer a Sanz y su delegada de Cultura es que su improvisación ha hecho que medios nacionales y europeos ya estén recogiendo que Sevilla no tendrá Festival de Cine este 2023 después de 20 años en los que ha conseguido hacerse un hueco en el ámbito internacional. Si ésta es su forma de hacer que se hable de Sevilla, desde luego que lo va a conseguir", ha sentenciado.