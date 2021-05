PSOE C-LM reitera la oposición de Page al indulto a los independentistas catalanes

La vicesecretaria del PSOE de Toledo y diputada nacional, Esther Padilla, después de que el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, haya registrado en las Cortes regionales una batería de preguntas dirigidas al presidente de la Comunidad, Emiliano García-Page, con el objetivo de pulsar su opinión sobre los posibles indultos del Gobierno central a los presos del 'procés' catalán, le ha invitado a que tire de Google para conocer su posición sobre esta cuestión, porque sigue estando en desacuerdo.

"No me puedo creer lo que dice el señor Núñez. Es tan fácil como que se meta en Google, que busque la opinión de García-Page respecto a los indultos y será clara y nítida. Todas las salidas irán en la misma dirección y hoy sigue siendo la misma: No estamos de acuerdo", le ha espetado Padilla.