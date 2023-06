PSOE C-LM insta a PP a desvelar si se eliminará la concejalía de Igualdad tras cerrar pactos con Vox: "Queremos saber"

La diputada electa del PSOE a las Cortes de Castilla-La Mancha Charo García Saco se ha preguntado este martes "cuál es el precio que está pagando el PP para cerrar pactos con Vox", instando a los 'populares' si se eliminarán concejalías tras cerrar pactos con Vox, concretamente la de Igualdad "o las ayudas a la conciliación o si van paralizar proyectos que suponen avances para la ciudadanía".

Ha demandado al PP que aclare si se incumple su palabra de dejar gobernar a la lista más votada, una propuesta con la que el PSOE regional siempre se ha mostrado a favor y que ha vuelto a reiterar a escasos días de que se constituyan los ayuntamientos.

"Estamos en esta cuenta atrás y todavía no sabemos por qué el PP de Castilla La Mancha está incumpliendo su propia palabra de dejar gobernar a la lista más votada", ha planteado García Saco en rueda de prensa en la sede del PSOE regional.

La diputada socialista ha señalado que lo que está haciendo estos días el PP es negociar pactos con Vox, si bien ha criticado que "no son claros, no son transparentes, la ciudadanía no sabe cuáles son los pactos a los que están llegando y hay varias preguntas en el aire".

"¿Qué reparto están haciendo de las áreas de gobierno en ciudades como, por ejemplo, Talavera, Toledo o Guadalajara? ¿Está poniendo el PP alguna línea roja?", ha preguntado la parlamentaria socialista, tal y como ha informado el PSOE en nota de prensa.

Ha recordado que Vox ha dicho en reiteradas ocasiones que su modelo a imitar es el de Castilla y León y, con ello, ha añadido más preguntas: "¿Qué significa eso en los gobiernos que se van a constituir este sábado? ¿Qué se está poniendo sobre el papel? ¿Qué concejalías van a eliminar?".

"¿Qué van a hacer? Queremos saber", ha continuado García Saco, quien ha incidido en que "solo sabemos que están pactando con Vox, que están blanqueando a la extrema derecha en Castilla-La Mancha y están incumpliendo su propia palabra".

"Están obviando la mano tendida del PSOE para que gobierne la lista más votada, para generar certidumbre, certeza y estabilidad a la sociedad castellanomanchega, que no merece este blanqueo que se está haciendo de la extrema derecha por parte del PP", ha recalcado.

Con todo, ha insistido en que sigue en pie la oferta del PSOE de Castilla-La Mancha para que gobierne la lista más votada y evitar gobiernos con Vox.