PSOE ve "broma de mal gusto" que el Gobierno de Melilla pida asumir la Sanidad tras "el maltrato a la ciudad" con Rajoy

La secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, ha tachado este domingo de "broma de mal gusto" que el gobierno melillense del Partido Popular quiera pedir la gestión de la Sanidad como el resto de comunidades autónomas "después del maltrato que dispensó a la Sanidad melillense" durante el anterior Gobierno del popular Mariano Rajoy.

Rojas se ha preguntado si el presidente Juan José Imbroda cree que la ciudadanía melillense "no tiene memoria", en referencia a lo que considera "el maltrato a la Sanidad y a sus profesionales que el Gobierno del PP llevó a cabo durante los siete años de Ejecutivo de Mariano Rajoy".

Rojas ha señalado que lo primero que hizo el PP al llegar al Gobierno fue paralizar la mayor inversión de toda la historia de Melilla, las obras del Hospital Universitario, por una decisión política. "Por culpa del PP, Melilla no cuenta hoy con una infraestructura sanitaria moderna y a la vanguardia del país al servicio de la ciudadanía melillense", ha dejado claro.

La líder del PSOE también ha apuntado cómo el PP, durante sus años de Gobierno, "impuso copagos farmacéuticos, desfinanció más de 400 medicamentos utilizados mayoritariamente por pensionistas o cómo maltrataba a los profesionales sanitarios con contratos de días".

A juicio de Rojas, "un maltrato del PP nacional a nuestra Sanidad y a sus profesionales, que contó no sólo con el silencio sino con el apoyo de los populares melillenses y de Imbroda" al aseverar que "Imbroda y el resto del PP local no sólo no protestaron ni una sola vez, sino que fueron cómplices".

Por todo ello, la número uno del PSOE ha querido dejar claro que "si el PP volviese a gestionar la Sanidad local sería una pésima noticia tanto para los profesionales como para los ciudadanos".