Al PSOE le bastan las explicaciones de Paz Esteban, pero los independentistas reclaman investigar más

La Comisión de secretos oficiales en la que ha comparecido la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha concluido tras casi cuatro horas de sesión en la que por primera vez han estado presentes cuatro partidos independentistas: ERC, EH Bildu, JxCAT y la Cup. Una declaración en la que sí parece que ha habido algún tipo de aportación documental al hilo de lo adelantado por la ministra de Defensa. De hecho la directora del CNI ha llegado a la sala sin hacer declaraciones y acompañada de una maleta pequeña con gran documentación.

La comisión ha finalizado después de que Esteban haya acudido para dar cuenta del espionaje telefónico al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a más de sesenta políticos independentistas a través del sistema Pegasus.

GABRIEL RUFIÁN



En la reunión estaban presentes los diez portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso, aunque el de ERC, Gabriel Rufián, ha abandonado la sesión minutos antes porque tenía concertada una entrevista con TV3.

Rufián ha dicho que no se ha dicho nada que no se supiera, e insistían en la necesidad de una comisión de investigación porque se les reconocía algunas intervenciones telefónicas dentro de la legalidad en el ámbito del independentismo.

En este sentido, según Rufián el Centro Nacional de Inteligencia habría admitido que se espió a un número determinado de los independentistas que aparecieron en la lista publicada por 'The New Yorker', pero para el resto de personas que han sido víctimas de escuchas, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntado dos posibles 'culpables': un país extranjero, o miembros de las denominadas 'cloacas' del Estado.

"Salimos como hemos entrado, no ha habido secretos ni oficiales ni extraoficiales", ha dicho Rufián, incidiendo en que no incumplía la ley al desvelar parte de esa comparecencia porque el grueso de la misma ha versado sobre cosas ya "filtradas" a los medios de comunicación.

Según ha detallado, Esteban habría acudido a la comisión con documentación que contenía las autorizaciones judiciales para las escuchas que ha llevado a cabo el CNI, ha señalado que no podía hablar específicamente del programa 'Pegasus' y no ha ofrecido ninguna solución a esta situación.

PSOE elogia la "contundencia"

Por su parte, en rueda de prensa posterior, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez ha señalado que ha quedado claro que nada se ha hecho fuera del ámbito de la legalidad y ha afirmado que lo dicho por la directora ha superado las expectaitvas que había, por la contundencia y la claridad en la exposición.

Gómez ha expresado la satisfacción del PSOE por las explicaciones de la directora del CNI. "Hacemos una valoración extremadamente positiva, ha quedado algo muy claro: el Gobierno se ha movido en el ámbito estricto de la legalidad", ha zanjado en una rueda de prensa posterior.

El diputado socialista ha ensalzado la "enorme voluntad" de Paz Esteban para esclarecer los hechos y la "mucha información" puesta a disposición de los diputados, por lo que cree que "ha quedado claro que el CNI se ha movido en el ámbito escrito de la legalidad". "La comisión ha superado las expectativas por la claridad y contundencia de la compareciente", ha destacado.

A su juicio, la comparecencia de Paz Esteban es "un paso importantísimo" y ha reiterado su respaldo absoluto a la ministra de defensa, Margarita Robles, y al CNI. "No estamos en fase de ceses", ha zanjado, cuando se le ha preguntado por las peticiones de dimisión desde la oposición o incluso Unidas Podemos.

Además, ha cuestionado la versión publicada por The New Yorker y ha pedido "analizar la fiabilidad de la información o desinformación que salen en ámbitos que no son públicos y que se pueden generar para desestabilizar". "No todo lo que se publica se corresponde con la realidad, no se puede dar por cierto todo", ha advertido.

El espionaje a independentistas ha centrado las explicaciones de Esteban, según ha detallado Gómez, y no se ha tratado mucho la infección de los móviles del presidente Pedro Sánchez y de la ministra Robles.