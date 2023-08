El PSOE balear ensalza a Armengol como "la mejor candidata" para presidir el Congreso y lo define como un "orgullo"

El PSIB, los socialistas de Baleares, ha indicado que para la formación es un "honor" y un "orgullo" la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados, y ha ensalzado que era "la mejor candidata" que podía haber.

Con estas palabras se ha expresado, en rueda de prensa, la consellera insular del PSIB en el Consell de Mallorca, Sofía Alonso, tras el nombramiento, este jueves, de Armengol como la máxima representante de la Cámara Baja.

Alonso ha señalado que desde el partido le desean "suerte y aciertos" en su nueva etapa y ha destacado sus "dotes de consenso y de diálogo", puesto que se ha enfrentado a "situaciones difíciles --como presidenta del Govern--", entre las que ha señalado la crisis sanitaria de la Covid-19 y las crisis económicas derivadas de la pandemia y la guerra de Ucrania.

Preguntada por las polémicas de las legislaturas de Armengol al frente del Govern que este miércoles ha sacado a colación el diputado del PP, José Vicente Marí, como el caso de las menores tuteladas y el anuncio de su reapertura, Alonso ha señalado que todos los partidos, a excepción de Vox, firmaron un Pacto por la Infancia para "no emplear el caso de las menores tuteladas para atacarse políticamente".

"Por tanto, convendría que todas las formaciones fuesen fieles al pacto firmado, en el que está el PP, y no emplear este tema, porque ahora que Armengol va a ser la presidenta del Congreso intentan desprestigiarla y atacarla con unos argumentos que se aguantan bastante poco", ha incidido la política socialista.

Sobre la reapertura del caso, Alonso ha puntualizado que se trata de una denuncia de la Asociación Justicia Poética pero que "detrás está Vox, una vez más", y ha matizado que es "un caso que ya se ha archivado y se ha vuelto a reabrir", por lo que ha "confiado" en que la justicia "haga su trabajo".

En ese sentido, ha resaltado que desde el PSIB reclaman que la justicia actúe "con todo el peso de la ley" contra los abusadores y explotadores de niños y adolescentes, ya sean tutelados o no, y que "no se ponga el foco sobre un determinado perfil de menores, que necesitan ser protegidos y no atacados".