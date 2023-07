El PSOE de Badajoz replica a Gragera que su balance es "autobombo" y con un nivel "bajo" de exigencia

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha replicado al alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, que el balance que ha realizado este viernes es "autobombo", y que "ha repetido lo ya conocido hasta la saciedad", además de ser "pobretón", "falto de autocrítica", con un nivel "bajo" de exigencia y "conformista".

Un balance en el que el regidor no ha hablado de proyectos pendientes y presupuestados, ni ha avanzado puntos del próximo Plan de Impulso, según los socialistas, para los que es "un tanto absurdo" hacer un balance "de lo hecho en 50 días", y en este "se apunta lo suyo y lo de los demás y oculta lo principal", que tanto el alcalde como sus concejales, incluidos los nuevos, han estado "más" en la campaña electoral del PP de Alberto Núñez Feijóo de cara a las generales del 23 de julio que a los asuntos municipales.

Así, han estado "más preocupados" en repartir propaganda del PP en campaña que en entrar "a fondo" en sus respectivas concejalías, a la vez que han hecho hincapié desde el Partido Socialista en que Gragera y todos aquellos que como él "pasaron súbitamente" de Ciudadanos al Partido Popular "están obsesionados además con parecer pata negra 'pepera' y, fuerzan tanto la máquina, que a peperos no les gana ningún militante de toda la vida del partido".

Para el PSOE, el balance que ha realizado el alcalde ha sido "propaganda y autobombo", y en el mismo ha incluido "hasta" el concurso de desayunos, los programas 'Vive la noche' y 'Vive el verano' o que se están arreglando fuentes que "ellos mismos se dejaron estropear", pero "en ningún momento" ha hablado del grado de ejecución de los proyectos, o del nivel de empleo creado; como tampoco ha señalado "nada" de grandes inversiones a acometer tras su vuelta de vacaciones.

Tampoco se ha acordado de El Pico del Guadiana y su transformación en espacio de conciertos o de acometer la recuperación del Conventual para edificio municipal, ni ha mencionado El Campillo y sus próximas fases; la playa fluvial, o no se ha acordado del Molino de los Moscoso, y si había alguna novedad al respecto.

"En esos 50 días no han debido mover un papel de la piscina de la margen derecha que no ha tenido ni un segundo en el balance. No hay ni rastro de proyectos anunciados en noviembre pasado y suman varios millones de euros. Salvo que por fin han concedido la licencia para el colegio de Gévora, poco más hay reseñable", ha señalado el PSOE en una nota de prensa en la que ha reiterado que se trata de "mucho autobombo y nula autocrítica".

Como conclusión, el Grupo Socialista ha recalcado que puede decir que "ahora, después de 28 años, lo van a hacer todo". "Todo, sea lo que sea", ha apuntado.

Además, ha añadido que la "consigna" del alcalde es dar la razón a todos y "aventurar" que lo saben, están en ello y lo harán "para no ser molestados con preguntas impertinentes".