El PSOE avisa de que no hay "insulto o ataque" que les haga "cambiar de rumbo"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha acusado al PP de alimentar las manifestaciones frente a las sedes del PSOE y a los que están señalando y lanzando huevos a parlamentarios del partido, y ha subrayado que nada de esto les va a hacer cambiar de rumbo.

"No hay insulto, amenaza o ataque que nos haga cambiar de rumbo. Cuanto más nos señalen, más firmes. Cuanto más nos insulten, más convencidos y cuanto más avancemos con ese gobierno, más contentos", ha afirmado en su intervención en el debate de investidura de Pedro Sánchez, en la que ha ovacionado junto al resto de su grupo al diputado por Teruel Herminio Sancho, agredido este jueves por la mañana por unos jóvenes que le lanzaron huevos cerca del Congreso.

López ha retado al PP a que diga cuándo los socialistas han roto "aunque sea un trocito pequeño de España" y ha afirmado que los socialistas de ahora "y los de siempre, los históricos" están "orgullosos" de su historia, "comprometidos" con su presente y "esperanzados" con su futuro.

"Nuestros militantes han respaldado con una inmensa mayoría los acuerdos para conseguir un gobierno progresista, así que no busquen fisuras ni grietas, no las hay. Aunque estén acostumbrados a comprarlos con unos cuantos millones, ¿verdad, Rafa?, no busquen tránsfugas porque no los hay en este grupo", ha comentado en alusión al diputado socialista Rafael Simancas, uno de los grandes perjudicados por el 'tamayazo'.

Por otro lado, ha insistido en que la proposición de ley de amnistía presentada por su grupo es "radicalmente constitucional" ya que busca "alimentar la convivencia, alentar la reconciliación y contribuir al restablecimiento de las relaciones normales" en España, y ha criticado al PP por oponerse a todo.

"Saben muy bien oponerse a todo, lo bordan. Son los campeones del mundo en la agitación y del insulto, ¿pero dónde está su alternativa?", ha preguntado.