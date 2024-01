PSOE avanza su rechazo a la moción de Vox que pide a Junta copiar a CyL para incorporar jóvenes al campo

El Grupo Parlamentario Socialista ha avanzado este jueves su rechazo a la moción de Vox que se ha debatido en el pleno de las Cortes regionales sobre la incorporación de jóvenes al sector agrario de Castilla-La Mancha y en la que este partido ha solicitado a la Junta que copie las medidas puestas en marcha para tal fin por parte de la Consejería de Agricultura de Castilla y León, en manos del partido liderado por Santiago Abascal.

El diputado de Vox David Moreno ha sido el encargado de abrir el debate para defender que, de aprobarse la moción presentada por su partido, se incrementarían las ayudas a los jóvenes castellanomanchegos que se incorporan al campo, algo que ha visto "necesario" ante la convocatoria de ayudas del Gobierno regional, que ha calificado de "inocentada".

"Es corta y muy insuficiente", ha afirmado, para lamentar que los requisitos para optar a estas ayudas son "muy difíciles" de superar y van a generar que se queden la "mayoría" con 37.000 euros de ayuda básica sin poder optar a los 60.000 como máximo que se puede conseguir. "Si quieren ayudar modifiquen su convocatoria, rectifiquen las ayudas y aprueben esta moción", ha dicho.

Una moción, ha proseguido, que tiene como "único fin" que haya relevo generacional en el campo de Castilla-La Mancha para lo cual, ha dicho al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que solo tiene que copiar las convocatoria para jóvenes agricultores de la Consejería de Agricultura de Castilla y León, al frente de la cual está Vox, porque es "un ejemplo de éxito" y las ayudas son de hasta 100.000 euros.

Es por ello por lo que ha solicitado al Gobierno regional que se "de deje de sectarismos" y apruebe esta moción porque es "buena y necesaria" para favorecer la incorporación de los jóvenes al campo y supone requisitos de más fácil consecución y que por cada uno de ellos se perciba un mínimo de 15.000 euros y que se pueda llegar a una ayuda máxima de 100.000 euros.

LA POLÍTICA DEL PP FRENTE AL PSOE

Por su parte, la diputada del PP Lola Merino ha comenzado su intervención contraponiendo la forma de hacer política agraria por parte del PP y del PSOE para afirmar que en la PAC 2014-2030 --negociada por los 'populares'-- se establecía un techo de ayuda a la incorporación de jóvenes al campo, a la que "nunca" ha querido llegar el Gobierno castellanomanchegos frente a otras regiones.

Por contra, ha proseguido, en la PAC 2023-2027 negociada por el PSOE los compromisos medioambientales han "dejado para el final" el capital humano y los jóvenes agricultores, por lo que ha defendido que sin agricultores no habría quien cuidase del medioambiente.

"Los mejores ecologistas son nuestros agricultores y ganaderos y si no abandonan la política de acoso y derribo contra ellos se quedarán con una España vaciada y sin guardianes de nuestra naturaleza".

Merino ha calificado las ayudas para incorporación de jóvenes agricultores de Castilla-La Mancha al campo de "rácanas, roñosas y desastrosas", lo que ha dicho que define la gestión de la Junta en esta materia en ocho años, al afirmar que se les han quitado 29.000 euros de ayuda a cada joven que ha solicitado su incorporación y los han "discriminado" frente a otras regiones.

EL MODELO DE C-LM "DA RESULTADO"

Desde el PSOE, el diputado Antonio Sánchez Requena ha iniciado su intervención dejando claro a Vox que el Gobierno regional gobierna en función de las competencias que emanan del Estatuto, la Constitución y los votos conseguidos en las elecciones. "Sé que les gustaría hacer lo que quisieran pero para ello tienen que ganar elecciones", ha añadido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Con todo, el portavoz socialista ha dicho que el modelo de Castilla-La Mancha para la incorporación de jóvenes al campo "está dando resultado" y supone de 2023 a 2027 un total de 90 millones de euros de ayuda para tal fin; por lo que ha acusado a Vox de "manipular" datos utilizando solo aquellos parciales de las convocatorias.

"Eso es engañar, porque el montante total de ayudas entre Castilla y León y Castilla-La Mancha es el mismo, teniendo en cuenta que Castilla y León tiene un 15 por ciento más de población y en función al presupuesto de agricultura las de Castilla-La Mancha suponen un 2 por ciento más", ha subrayado.

Al PP, Sánchez Requena le ha dicho que "no vale" jugar con las cifras como hace Vox porque, por ejemplo, si se habla de Andalucía en los últimos cinco años solo ha habido 1.000 beneficiaros a la incorporación de jóvenes al campo, "dejando a la mitad fuera".

De ahí que el diputado socialista ha dicho que su grupo va a rechazar la moción de Vox porque el modelo que defiende no es "el mejor" que se adapta a Castilla-La Mancha y, ha abundado", el del Gobierno regional está "dando resultado" porque permite a la Comunidad Autónoma liderar la incorporación de jóvenes al campo.

MARTÍNEZ LIZÁN RESPONDE A VOX Y A PP

El titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha cerrado el debate para reprochar a Vox que "no sabe muy bien" cómo funcionan estas ayudas. "Nos ha acusado de que hemos dejado a jóvenes de 40 años fuera y no se ha enterado de que la convocatoria establece que los jóvenes que cumplen 40 años el año de la convocatoria son los que tienen derecho, no otros".

Le ha afeado al diputado David Moreno que defienda el modelo de Castilla y León, para afirmar que la coyuntura es diferente al establecerse en esa región que para conseguir módulos de mejora se deben hacer inversiones, mientras que en Castilla-La Mancha se llegan a 37.000 euros sin ningún tipo de inversión adicional.

"A partir de ahí, los planes de mejora apoyan a nuestros jóvenes con hasta el 70 por ciento", ha dicho, para añadir que la propuesta de Vox supondría incorporar 1.040 jóvenes al campo por 2.000 que prevé la Junta con el modelo que está aplicando.

A la diputada del PP Lola Merino le ha reprochado el consejero de Agricultura que la PAC que negociaron los 'populares' con Arias Cañete supuso un 17 por ciento menos de presupuesto que en la PAC inmediatamente anterior que había conseguido un gobierno del PSOE.

Para concluir, Martínez Lizán ha afirmado que el Gobierno regional lo que ha hecho con estas ayudas de incorporación de jóvenes al campo es llevar a cabo un reparto "más justo" y "más solidario", permitiendo que por primera vez gente muy humilde que vive en pueblos muy pequeños puedan incorporarse.