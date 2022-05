El PSOE atribuye a Feijóo la "misma falta de sentido de Estado" que Casado

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha atribuido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la "misma irresponsabilidad y falta de sentido de Estado" de su antecesor, Pablo Casado, ya que asegura que usa "las mismas palabras y la misma desmesura a un ritmo un poquito más lento".

En una rueda de prensa celebrada en Ferraz, Lastra ha criticado las palabras de Feijóo, que este miércoles ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "enredado en una trama propia de una serie de ciencia ficción" con su actuación respecto al espionaje político que, en su opinión, "erosiona los cimientos de la democracia".

"Le recomiendo que mida bien sus palabras. Trama es lo hizo el PP en el Ministerio del Interior", ha dicho Lastra en referencia a la Operación Kitchen, una "trama parapolicial" con la que los populares "utilizaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para espiar a sus adversarios políticos y a compañeros" de partido.

La vicesecretaria general socialista ha asegurado que Feijóo tiene "la misma irresponsabilidad y falta de sentido de Estado" de Casado, ya que afirma que usa "las mismas palabras y la misma desmesura a un ritmo un poquito más lento".

"Le hicieron presidente del PP porque se comprometió a tapar la corrupción de su partido y es lo único que ha cumplido hasta el momento (...) el único cambio visible en el PP", ha añadido.

En su opinión, Feijóo es "más de lo mismo en el PP" porque utiliza "cualquier cosa con tal de atacar al Gobierno", como el espionaje político que, según ha recordado Lastra, han sufrido miembros del Ejecutivo como el propio presidente, Pedro Sánchez.

Lastra ha destacado que el Gobierno de Sánchez ha actuado con el denominado caso Pegasus con "respeto a la ley, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas", y "ha colaborado con la Justicia", mientras que el PP "obstaculizó" en su momento la labor de los jueces "destruyendo ordenadores a martillazos".

"Eso sí es humillar a las instituciones y fracturar el Estado de derecho en España", ha declarado Lastra, que ha afeado a Feijóo que apoyara a "partidos independentistas" en el Congreso para pedir la comparecencia de Sánchez para dar explicaciones sobre el caso Pegasus.

"Luego habla de respeto al CNI y a las instituciones del Estado, debería caerle la cara de vergüenza. Es una decisión que nos consta que tomó personalmente Feijóo", ha sostenido.

Además, ha criticado al líder del PP por "alardear de que es capaz de llegar a acuerdos" cuando, según ha señalado, "nunca" llega a cerrar pactos con el PSOE porque "siempre busca mil excusas".

Respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todavía pendiente, ha dicho que le gustaría "desbloquear" este asunto con el PP pero "depende de Feijóo y no parece que tenga mucha gana".

"Eso sí que le hace daño a las instituciones del Estado", ha apuntado.

Al respecto, fuentes socialistas han augurado que no habrá ningún acuerdo con el PP antes de las elecciones autonómicas de Andalucía del 19 de junio, ya que aseguran que Feijóo no quiere y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "no le deja".

Preguntada sobre si el fallo al registrar la candidatura Por Andalucía, que dejó fuera a Podemos, supone una oportunidad o un problema para el PSOE, Lastra ha dicho que "es bueno que las izquierdas acuerden" y que los socialistas son "expertos en hacer de la necesidad virtud".

"El PSOE de Andalucía sale a ganar las elecciones y que nos vote la mayoría de andaluces y andaluzas", ha defendido.

A nivel nacional, ha negado que haya "inestabilidad" en el Ejecutivo y ha resaltado que en el Congreso sacan "todos los asuntos", ya que "quien sustenta al Gobierno de España es el PSOE" al ser el grupo "mayoritario" y a partir de ahí van sumando apoyos "semana a semana" a través de la "negociación y el diálogo con el resto".