El PSOE asegura que el presupuesto en Bienestar Social "esconde al menos 8 millones en recortes"

La portavoz socialista en la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón, Pilimar Zamora, ha asegurado que el incremento de los fondos de esta departamento recogido en el proyecto de presupuesto para 2024 es "ficticio" y que "lo que de verdad esconde es el recorte de, al menos, 8 millones de euros".

En respuesta a la comparecencia de la consejera del ramo, Carmen Susín, la diputada del PSOE ha reprochado el "baile de cifras" entre la presentación de las cuentas, la memoria y lo aportado por la titular de Bienestar Social este jueves.

"Confundir y mentir no está bien. Cuando lo hacían en la oposición no era serio, pero ahora en el Gobierno no es ético", ha criticado.

De esta forma, ha acusado al Gobierno Azcón de intentar "enmascarar", al menos, 8 millones de "recortes encubiertos" con el incremento de 40 millones en fondos para dependencia, que llegan desde el Ejecutivo central y de la gestión realizada por el expresidente Javier Lambán, según Zamora.

Además, ha señalado que las nuevas cuentas contienen "recortes" de 5 millones de euros en las partidas de cooperación internacional, lo que ha achacado a "un peaje que han tenido que pagar a sus socios de ultraderecha que no quieren que se ayude a los inmigrantes en España pero tampoco en sus países de origen".

A ello ha sumado otro "recorte" de 2 millones en políticas de inclusión para medidas tan importantes como la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital, las ayudas a la pobreza energética o la ayuda de 200 euros a las familias para paliar los efectos de la inflación, que eliminan, o el medio millón de euros menos para atención temprana.

MÁS ANUNCIOS QUE REALIDAD

Zamora se ha referido también al incremento en las políticas de dependencia, que alcanzan los 150 millones de euros, y ha considerado que "han presentado unas cuentas en la que sólo crece la dependencia y seguramente porque no han podido evitarlo".

Ha indicado que este incremento viene motivado por "la obligatoriedad de cumplir la orden que mejora las cuantías de las prestaciones, su compatibilidad y la aplicación del decreto de centros, ambas medidas aprobadas por el Gobierno anterior y con gasto ya comprometido".

"Yo entiendo que no es fácil explicar sus cuentas y menos defender un presupuesto que, donde crece, es como consecuencia de la inercia del gobierno anterior", ha explicado Zamora.

Para concluir, la diputada socialista ha calificado la intervención de la consejera como un auténtico "ejercicio de funambulismo" y una"enmienda a la totalidad a su oposición la pasada legislatura, que rozó el acoso al Gobierno de Lamban".