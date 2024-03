El PSOE asegura que la petición del PP para que dimita Armengol no tiene ningún fundamento

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha asegurado que la petición que ha formalizado este lunes el PP para que dimita la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por el caso Koldo "no tiene ningún fundamento", ya que su nombre no aparece en el sumario ni en otros documentos.

En una rueda de prensa en Ferraz, la portavoz del PSOE ha calificado de "sorprendente" la petición del PP para pedir que Armengol dimita "porque sí, por el artículo 33", al considerarla "presunta colaboradora necesaria de la estafa" en la venta de mascarillas del caso Koldo en su etapa como presidenta de Baleares.

"Es una petición que no tiene fundamento. En un momento de elucubraciones y barbaridades hay que ceñirnos a la realidad", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que Armengol no aparece en el sumario ni en ninguna documentación relacionada con este caso, en el que está siendo investigado el exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, y que la petición de dimisión no tiene base en ningún artículo de la Constitución ni del reglamento del Congreso, por lo que "no va a tener ningún recorrido jurídico que lo avale".

La portavoz del PSOE ha pedido centrarse en lo que ya se sabe, como el hecho de que en el sumario aparece el nombre de un "misterioso Alberto" y del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, al que ha pedido acudir a la comisión investigación que los socialistas han solicitado en el Congreso para abordar el caso Koldo y otros sobre la compra de mascarillas por parte de las administraciones en pandemia.

Asimismo, y en referencia a Armengol, ha pedido al PP que deje de "ensuciar el nombre de personas que no pintan nada", al tiempo que ha asegurado que el PSOE será implacable en su lucha contra la corrupción, "caiga quien caiga".

Y ha puesto el ejemplo de Ábalos, que aparece en el sumario y al que la Ejecutiva Federal del PSOE pidió hace una semana que dejara su acta de diputado al considerar que tiene responsabilidad política en el caso, una exigencia a la que se negó el exministro, que pasó finalmente al grupo mixto.

Sobre el caso concreto del Gobierno de Baleares, Peña ha comentado que no recibió "mascarillas fake" ni "defectuosas", sino que una parte de ellas no eran aptas para uso de personal sanitario sino quirúrgicas, para "personas de a pie", y por eso se reclamó la diferencia de precio.

"El Gobierno de Baleares es una víctima de un producto que no era malo sino que no era el solicitado", ha apuntado.

A juicio de Ferraz, la reclamación se hizo "en tiempo legal" y en medio de la "dificultad de la acumulación de expedientes relativos a la pandemia", y se hizo con documento público y no de forma verbal el 23 marzo de 2023.

Por otro lado, ha criticado a quienes pretenden involucrar en este trama a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, por haberse reunido supuestamente con el comisionista del Ministerio de Transportes y el consejero de Globalia, Javier Hidalgo.

"Es una cuestión de mala baba introducir a Gómez en esta cuestión, no hay caso", ha afirmado la portavoz del PSOE, que ha subrayado que el Gobierno no se va a "despistar" y va a seguir trabajando con medidas como los presupuestos generales o la ley de amnistía.