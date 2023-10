El PSOE asegura que "no permitirá" que el PP "manche" su "magnífica labor" con la memoria histórica

El secretario de Memoria Histórica del PSOE de Huelva, Pablo Pineda, ha reprochado este lunes al PP que "en política no todo vale", por lo que "no van a permitir" que "utilice también algo tan ejemplar, tan justo y tan digno como son los trabajos de exhumación de las fosas comunes de nuestra provincia, ejecutadas, como en el caso de Higuera de la Sierra".

Así, ha apuntado que "se ha hecho un trabajo con el máximo rigor científico, con equipos de arqueólogos de tal calidad humana que superan con creces lo estrictamente profesional, con un cuidado y un mimo sin parangón, para devolverle, por fin, esos seres queridos, inocentes, demócratas, que le fueron arrebatados con nocturnidad y alevosía por la represión fascista a unas familias que llevan demasiado tiempo esperando ese reencuentro", ha indicado la formación en una nota.

"Ya está bien. Desde el PP no sólo no colaboran ni ayudan, sino que ponen palos en las ruedas a quienes sí lo hacen, y, por si fuera poco, lanzan insidias, levantan sospechas injustificadas y no contrastadas", ha manifestado en referencia a algunas informaciones que hablan de la aparición en Higuera de la Sierra de restos óseos de los cuales se ha dicho que podrían pertenecer a una fosa común que se abrió en 2019.

"Pese a ellos, seguiremos a lo nuestro y trabajando, porque las víctimas, su memoria y su dignidad, lo merecen", ha enfatizado el secretario de Memoria Histórica del PSOE de Huelva.

Por su parte, la exconcejal socialista de Higuera Prado Ballesteros ha subrayado que "después de cuatro años de los trabajos de exhumación que se llevaron a cabo en el cementerio", hay que "celebrar" que "dirigentes del PP se preocupen mínimamente por restos de los asesinados franquistas en Higuera, aunque no sea para dignificar a las víctimas o apoyar a sus familias, a pesar de que su única intención sea sacar rédito político".

Ballesteros ha destacado el "trabajo incansable por rescatar los restos de los vecinos que fueron cruel e injustificadamente asesinados, exigiéndole a la administración que tenía la competencia que hiciera esos trabajos". "Conseguimos algo histórico, darle dignidad a personas honestas que no cometieron ningún delito y fueron víctimas de una barbarie, una lucha por la que aún están peleando miles de familias en nuestro país", ha agregado.

La exconcejala socialista ha subrayado que el equipo de arqueólogos y antropólogos "hicieron un trabajo ejemplar, llevando a cabo unas tareas de recuperación magnífica" y que "la única labor del Ayuntamiento era cotejar los restos, una vez separados en recipientes individualizados, con el objetivo de que se pudieran identificar si existía coincidencia genética; y así se hizo".

Por ello, Prado Ballesteros ha criticado "el ataque recibido del PP contra su persona y honor", afirmado que es "una defensora" de los derechos humanos, y que "siempre" ha tratado este tema "con una gran sensibilidad y delicadeza", ha subrayado.

Por último, Pineda ha remarcado que "el arqueólogo ha dado las explicaciones de que esos restos no son de represaliados" y que "se procedió como debe hacerse en todo momento con los otros restos que aparecen que no son de represaliados", y también "el balance actualizado de cuerpos exhumados en la provincia, que alcanza 447".