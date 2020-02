El PSOE asegura presidencias de comisión en el Congreso a sus socios de Unidas Podemos, ERC y PNV

Reservará un cupo de puestos de mesa para el centro derecha, forzando al PP a negociar con Ciudadanos y Vox

El PSOE tiene decidido reservar presidencias de comisión en el Congreso a sus socios de Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y el PNV, siguiendo el mismo esquema de reparto que la pasada legislatura, y dejará un cupo en las mesas de comisión para que se lo repartan el PP, Ciudadanos y Vox. Eso siempre que los socialistas no veten, como hace seis meses, que los de Santiago Abascal ocupen un sillón presidencial.

El Congreso aprobará este martes la correspondiente reforma del Reglamento de la Cámara Baja para acomodar las comisiones a los ministerios que integran el Gobierno de coalición, que incluye la puesta en marcha de 21 comisiones legislativas, las mismas que había antes de las elecciones del pasado noviembre, pese haber aumentado el tamaño del nuevo Ejecutivo (de 17 a 23 ministerios).

El acople entre comisiones y ministerios no sólo ha traído consigo un cambio en la denominación de algunas comisiones (la de Fomento por ejemplo pasará a llamarse ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), sino también que algunas de ellas controlarán a más de un ministerio.

Tal es el caso de Sanidad y Consumo, que en el Gobierno se ha dividido en dos carteras --Salvador Illa (PSOE) en Sanidad y Alberto Garzón (IU) en Consumo--; Ciencia y Universidades --Pedro Duque y Manuel Castells, respectivamente--; y Empleo y Seguridad Social --Yolanda Díaz y José Luis Escrivá--.

Además de estas comisiones legislativas, el acuerdo al que llegaron socialistas, 'populares' y la formación morada incluyó la creación de cinco comisiones permanentes no legislativas (Pacto de Toledo, Seguridad Vial, Infancia, Anticorrupción y Violencia de Género), y la de las comisiones propias del Congreso (Reglamento, Estatuto del Diputados y Peticiones).

EL VIERNES SE CONSTITUIRÁN MÁS DE 20 COMISIONES

En total, más de veinte comisiones parlamentarias, todas las legislativas, se constituirán el próximo viernes, 7 de febrero, y para entonces los grupos tienen que haber cerrado ya el reparto de las presidencias y del resto de componentes de las Mesas (dos vicepresidentes y dos secretarios).

En el 'lote' de presidencias a negociar también entrarán las siete comisiones mixtas (Congreso-Senado) que se constituirán el próximo 13 de febrero y que son las mismas que funcionaron en la pasada legislatura: control de RTVE, Estudio del Problema de las Drogas, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Unión Europea, Seguridad Nacional, y seguimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la idea del PSOE pasa por volver a ceder presidencias de comisión a su socios de Gobierno, Unidas Podemos, que en la pasada legislatura tuvo cuatro presidencias (Presupuestos, Trabajo, Ciencia y Transición Ecológica. Queda por determinar si las comisiones parlamentarias donde deberán comparecer dirigentes de Unidas Podemos, como las de Asuntos Sociales o la de Igualdad, quedarán en manos del PSOE o de la formación morada.

Además, el PSOE también quiere que ERC y el PNV, que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, mantengan las presidencias que obtuvieron en la pasada legislatura, una cada uno. Los independentistas catalanes aspiran a poder presidir de nuevo la Comisión de Industria, que cayó en manos de Joan Capdevilla, y los nacionalistas vascos no tienen cerrado cuál será. Hace seis meses su diputado Joseba Aguirretxea presidió la Comisión de Agricultura.

Se prevé que el PSOE, que en la pasada legislatura llegó a presidir hasta 14 comisiones, sitúe en las presidencias de estos órganos a aquellos ministros y altos cargos que hayan salido en enero del Ejecutivo, como Magdalena Valerio, Luisa Carcedo o Ana Botella, así como a destacados miembros de la Ejecutiva del partido, como el exlehendakari Patxi López, Santos Cerdan o Pilar Cancela.

En la legislatura corta de 2019, López llegó a ser elegido presidente de la Comisión Constitucional, considerada una de las más importantes; Cancela, de la de Igualdad; y Cerdán, de la Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas. El diputado más longevo y encargado de presidir la sesión constitutiva del Congreso de las dos últimas legislaturas, Agustín Zamarrón, fue premiado en su día con la Comisión de Peticiones.

¿VETARÁ EL PSOE A VOX OTRA VEZ?

Las comisiones que no ocupen ni el PSOE ni sus socios se la repartirá principalmente el PP, a quien los socialistas dejaránb la decisión de ceder o no puestos a Ciudadanos y Vox. Es la misma táctica seguida hace unas semanas para el reparto de los escaños del hemiciclo Eso sí, a los de Abascal se les podría complicar su presencia en las presidencias o puestos en las mesas si la izquierda insiste con el veto que se les impuso la pasada legislatura.

Hace seis meses, el PP se hizo con las presidencias de cuatro comisiones (Hacienda, Interior, Sanidad y Seguridad Nacional) y Ciudadanos con otras cuatro, aunque se da por hecho que en esta legislatura los 'naranjas' reducirán notablemente su número al haber perdido peso parlamentario.

Y Vox, que cuando tenía 24 diputados no consiguió ninguna presidencia en la pasada legislatura, pudo sentarse al menos en las Mesas de comisión ocupando tres vicepresidencias (Presupuestos, Trabajo y Transición Ecológica) y una secretaría en la Comisión de Sanidad. Ahora con 52 diputados y siendo el tercer grupo de la Cámara, aspira a presidir alguna y, si no se la ceden, no descarta presentar candidatos unilateralmente.

SIN GRANDES CAMBIOS EN EL SENADO

En cuanto al Senado, entre el martes y el miércoles se constituirán las 32 comisiones que van a funcionar en esta legislatura. Dado el reparto de fuerzas, los cinco puestos de las mesas que las dirigen les corresponden a PSOE (tres) y a PP (dos), que juntos suman 210 de los 265 senadores.

Los socialistas tienen en principio intención de retener todas las presidencias salvo la de la Comisión de Presupuestos, que tradicionalmente ostenta la oposición, en este caso, el PP. Sin embargo nada está cerrado, aseguran fuentes parlamentarias del PSOE a Europa Press, que recuerdan que las decisiones que se tomen en el Congreso también influyen en el Senado.

El Grupo Socialista del Senado decidirá el lunes por la tarde a quién propone para cada mesa y portavocía y es ahí donde se confirmará si cede algún puesto o no a sus socios parlamentarios, como la Izquierda Confederal (Unidas Podemos) y ERC. También es socio el PNV, pero este partido tiene ya gracias al PSOE un puesto en la Mesa del Senado y no aspira a otro cargo, han confirmado a Europa Press fuentes nacionalistas.

Las mayorías en esta legislatura no están aseguradas porque el PSOE ha perdido la mayoría absoluta. Esta barrera está situada en los 133 senadores y el Grupo Socialista suma 113, es decir, le faltan 20 votos que puede alcanzar con sus socios, pero deberá negociar cada asunto.

En la Cámara Alta, las comisiones van a tener 29 miembros esta legislatura, por lo que mayoría se situará en 15 votos. El reparto acordado es de 12 senadores para el PSOE, 10 para el PP, dos de ERC-Bildu y uno, respectivamente, de los otros cinco grupos: PNV, Ciudadanos, Izquierda Confederal, Grupo Nacionalista y Grupo Mixto.