El PSOE apuesta por hacer más accesible el entorno del Recinto Ferial y la Plaza de Toros de Albacete

Sáez adelantA que habrá nuevo videomarcador para el próximo partido del Alba y los playoff

El PSOE se compromete a hacer una reforma integral del entorno de los Ejidos de la Feria y la Plaza de Toros de Albacete para que sean accesibles para todas las personas.

Así, según ha explicado el alcalde y candidato socialista a la reelección, Emilio Sáez, si consiguen la Alcaldía tras las elecciones del 28 de mayo, arreglarán las cuadrículas de los Ejidos, "que impiden el uso correcto de personas con movilidad reducida o poca visibilidad", así como el entorno del Recinto Ferial y la Plaza de Toros, "que van a ser totalmente accesibles y se mejorará la visibilidad".

Igualmente, tal y como recogen en su programa electoral, prometen continuar con la dinamización del Recinto Ferial, organizando eventos culturales, musicales o ferias en su interior. "Queremos que no solo esté abierto los 10 días de Feria, sino que, como hemos hecho estos dos años, el Recinto Ferial se abra de manera habitual para celebrar feria como la del queso o la medieval, eventos deportivos, festivales como el Antorchas...".

Además, Sáez ha explicado que entre sus medidas también se encuentra la remodelación de la Caseta de los Jardinillos, eliminando parte de los muros interiores, y la creación de un punto de encuentro dentro del Recinto Ferial, "para que pueda servir como un encuentro de negocios, permitiendo un mejor acercamiento de visitantes con mayor calidad a la hora de encontrarse y tener reuniones".

HABRÁ NUEVO VIDEOMARCADOR EN EL BELMONTE

Ha sido durante la atención a medios que ha tenido lugar este martes, en la mesa informativa del PSOE en el Mercadillo de 'Los Invasores', donde también ha avanzado que habrá nuevo videomarcador, que será alquilado, en el próximo partido del Albacete Balompié.

"No solo habrá videomarcador para el último partido, sino también para los playoff, y espero y deseo que también para la próxima liga", ha dicho, a la vez que ha aprovechado para disculparse con los aficionados.

"Lo primero pedir disculpas, me comprometía a cambiar el marcador, ha pasado más tiempo del que deseábamos, se ha complicado el contrato y como sabéis los contratos públicos son como son y no podemos saltárnoslo, los tiempos a veces se complican", ha esgrimido, reiterando de nuevo que "habrá marcador y espero y deseo que tengamos próximo estado estando en primera división, que es lo que se merece el equipo".

FILTRACIÓN EN EXÁMENES DE POLICÍA

Sobre la polémica por las filtraciones en exámenes de la Policía Local, Sáez ha dicho que espera recibir de manera oficial los informes del Ministerio Fiscal, pero que "lo más probable es que se presente denuncia ante juzgado y se abra pieza judicial a algunos de los policías locales implicados en dichas irregularidades".

"Hasta que no sepamos todo lo que recoge el informe no sabremos qué consecuencias puede tener, lo que nos interesa es volver a celebrar cuanto antes todo el proceso selectivo de Policía Local porque los opositores no son culpables de nada", ha concluido.