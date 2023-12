El PSOE no apoyará el presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres al no plasmar sus propuestas y no desvincularse de Vox

CÁCERES, 18 ( EUROPA PRESS)

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado que no apoyará los presupuestos del Gobierno local del PP para 2024 por no recoger todas las propuestas que habían presentado los socialistas y porque el Ejecutivo de Rafael Mateos no se ha desvinculado de Vox.

Los socialistas habían trasladado al equipo de Gobierno su disposición a apoyar el presupuesto con las condiciones de que se aceptarán todas las propuestas y que el PP rechazara las medidas presentadas por Vox, que sí han sido incluidas en el presupuesto municipal.

"Nuestras propuestas eran un todo, porque creemos que es la única manera en que este presupuesto se acercara más al interés general de la ciudad. Obviamente, no compartimos otros aspectos del presupuesto, pero entendemos que es el presupuesto del equipo de Gobierno y podíamos transigir en otras cuestiones que creíamos menos lesivas para el interés general de Cáceres", ha dicho la portavoz municipal del PSOE, Belén Fernández, este lunes en una rueda de prensa en la que ha anunciado que, finalmente, votarán no al presupuesto municipal.

Fernández ha insistido en que las medidas propuestas por el PSOE debían reflejarse en el documento final y no estar supeditadas a "un hipotético remanente", tal y como anunció el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, el pasado viernes.

"Y sobre todo le pedíamos que se tenía que romper con las políticas que marca la ultraderecha, que marca Vox", ha incidido Fernández, que ha lamentado que esto no haya sido así. "Creemos que Cáceres es una ciudad que tiene un desarrollo interesantísimo, que tiene un potencial de futuro importantísimo y que eso no se refleja en este presupuesto en favor de políticas que nos retrotraen a cuarenta años atrás", ha criticado Fernández.

Así, los concejales socialistas han votado ya este lunes en contra del presupuesto del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) como el primer paso a su no en el pleno municipal, que se celebrará probablemente el próximo 28 de diciembre, y en el que se aprobarán las cuentas de la ciudad para el año que viene, que ascienden a 78,5 millones de euros.

Fernández ha explicado en la rueda de prensa que, tras reunirse la semana pasada con el concejal de economía, el PSOE no ha tenido una respuesta a sus propuestas, la mayoría de las cuales se vinculan a un futuro remanente de tesorería para llevarlas a cabo.

MEDIDAS PRESENTADAS POR EL PSOE

Cabe recordar que, entre las propuestas presentadas por el PSOE están un plan de empleo juvenil retener el talento en la ciudad, ayudas al alquiler de viviendas y al comercio local, mejoras en el servicio de autobuses y gratuidad para los menores de 16 años y los mayores de 65, la compra de solo industrial para que la ciudad siga creciendo, y que las subvenciones municipales se den mayoritariamente por concurrencia competitiva y no de forma nominativa.

Además los socialistas pedían que el Gobierno 'popular' de Rafael Mateo se desvinculará de Vox por entender que se han admitido propuestas que suponen "un retroceso para los derechos de las mujeres", como la ayuda directa que se ha dado a la asociación Red Madre de 10.000 euros, cuando el montante de las ayudas que se da a todas las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad se eleva a 35.000.

"Nuestra conclusión es que el equipo de gobierno no apuesta por el desarrollo industrial de Cáceres, no apuesta por la mejora en las condiciones de vida de las familias, por el acceso a la vivienda digna, por que nuestros jóvenes tengan una oportunidad de empleo en esta ciudad y que podamos seguir ampliando nuestra población y que puedan construir aquí su proyecto de futuro, ni por la mejora de los servicios públicos", ha incidido la portavoz.

Sin embargo, el PSOE cree que el presupeusto se sustenta "en subvenciones directas, en una apuesta clara por las tradiciones entendidas únicamente como los festejos taurinos y la Semana Santa y por un retroceso en los derechos de las mujeres porque se siguen manteniendo esas ayudas a asociaciones antiabortistas que obviamente no compartimos y que creemos que no son propias de un presupuesto público", ha subrayado Fernández.

Así las cosas, el PSOE entiende que sus medidas son "incompatiles" con "la alianza con Vox". Y al revés también. Entonces, insisto, son todos. "Nosotros proponemos una serie de medidas muy razonables, que son absolutamente dirigidas al interés general de las familias y del desarrollo de Cáceres, pero son absolutamente incompatibles con las medidas que propone Vox", ha incidido Fernández, que ha dejado claro los socialistas "no" pueden apoyar el presupuesto.