El PSOE andaluz culminará el proceso de transición antes del 3 de julio

El proceso de transición en el PSOE andaluz culminará antes del 3 de julio y la fórmula pactada por el candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, y la todavía secretaria general, Susana Díaz, será desvelada a principios de la próxima semana en una comparecencia conjunta.

Así lo ha asegurado Espadas este viernes en una comparecencia ante los periodistas, en la que no ha querido adelantar la próxima convocatoria del Comité Director, máximo órgano entre congresos, para ratificar su designación como secretario general del partido, ya que es una competencia que corresponde a la Comisión Ejecutiva del PSOE-A.

"Quien puede es quien debe y, por tanto, la convocatoria del Comité Director es competencia de la Ejecutiva regional y debe ser esta o la secretaria general quien así lo plasme, yo no voy a decidir algo que no me corresponde", ha dicho al ser preguntado si se convocará este órgano para ser elegido secretario general por aclamación.

"En un proceso como este, que ya anunciamos que era de transición, las formas son tan importantes como el fondo", se ha escudado, aunque ha asegurado que a principios de la próxima semana comparecerán de forma conjunta "para contaros el fruto de nuestro trabajo".

El también alcalde de Sevilla se ha mostrado convencido de que la fórmula acordada supone "el mejor resultado" para que la organización "pueda seguir funcionando con la normalidad que requiere y con la iniciativa y el liderazgo que ha sido fruto del resultado de las primarias".

Lo previsible es que Díaz convoque, a principios de la próxima semana, la reunión del Comité Director, en la que Espadas sería elegido secretario general por aclamación, reunión que se celebraría antes del 3 de julio.

Más adelante se convocaría el Congreso Regional del PSOE-A para elegir al resto de los miembros de la ejecutiva del partido.

Con la fórmula acordada por ambos se evita que el Comité Federal del PSOE, cuya celebración se ha adelantado al 3 de julio, precipite la salida de Susana Díaz.