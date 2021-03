El PSOE se alinea con PP y Vox para impedir el debate de la ley de amnistía

El PSOE se ha alineado con PP y Vox en la Mesa del Congreso para impedir el debate de la proposición de ley que pide la amnistía para todos los encausados por el "procés" en Cataluña desde 2013 y que los partidos independentistas veían como un punto de partida para dar una solución política al conflicto catalán.

La Mesa del Congreso ha rechazado admitir a trámite la iniciativa después de que los letrados de la Cámara expusieran un informe desfavorable para debatir esta ley alegando que iría contra el artículo 62 i de la Constitución ya que supondría la concesión de un indulto general al afectar a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme. Según este artículo corresponde al rey ejercer el derecho de gracia con respecto a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

Los letrados recuerdan en su informe, según ha podido saber EFE, que en consonancia con ello en el Código Penal de 1973 (artículo 112) y en el vigente de 1995 (artículo 130) no se contempla como causa de extinción de la responsabilidad criminal la amnistía, sino tan solo el indulto que, como se ha señalado, por expresa previsión constitucional solo puede tramitarse y concederse de manera individual. Frente a los votos del PSOE, PP y Vox de impedir el debate de la ley de amnistía, Unidas Podemos se ha posicionado a favor ya que considera que el Gobierno de coalición debe seguir "caminando por la vía del diálogo" para "mitigar" el conflicto catalán.

"Hemos votado en contra del criterio de los letrados, que no son el Tribunal Constitucional", ha recalcado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, mientras la mayoría de los socios que apoyaron la investidura ha lamentado que se haya vetado este debate. El dirigente del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha puntualizado que la Constitución no prohíbe una ley de amnistía y ha explicado que a diferencia con lo que ocurre con los indultos, la amnistía mantiene los antecedentes penales. Además ha recordado que muchos catedráticos entienden que no es inconstitucional. "Y en caso de duda hay que dejar debatir la ley de amnistía en el Parlamento", ha aseverado, mientras todos los partidos independentistas catalanes han lamentado que los socialistas votaran en contra del debate de la proposición de Ley.

De hecho la consellera catalana de la Presidencia, Meritxell Budó, ha pedido este martes un "cambio radical de actitud" al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez para poder abordar desde el diálogo una resolución del conflicto. ERC, JxCat y la CUP han anunciado que hoy mismo presentarán un recurso a la Mesa del Congreso para que reconsidere su posición mientras que Òmnium Cultural ha avisado de que activará la vía del "derecho de petición", con la recogida de miles de firmas de ciudadanos el 10 de abril en toda Cataluña, para poder volver a llevar al Congreso dicha ley.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado que la Mesa del Congreso se haya convertido en un "mini Tribunal Constitucional" todavía "más reaccionario" y ha advertido de que sienta "un precedente muy peligroso" en democracia. Ha lamentado que el PSOE se haya "alineado con lo peor de la política española: la derecha y la ultraderecha", mientras que Miriam Noguera, de JxCat, ha calificado al Gobierno de "involucionista" y ha insistido en que la vía del diálogo sobre Cataluña "está muerta".

También la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, ha cargado contra el PSOE por "aliarse con el PP y Vox" mientras que el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, ha advertido de que "mientras la política se siga escondiendo detrás de los letrados, jueces y fiscales esto no va a tener solución". Fuera del ámbito independentista catalán, la dirigente parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha considerado que el rechazo socialista "hace caso omiso a la voluntad popular" y Joan Baldoví, de Compromís, cree que el debate de esta proposición sería una "buena solución para destensar el panorama político".