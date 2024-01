El PSOE afirma que el Gobierno de Diputación "carece de ideas y se apropia de proyectos" del equipo anterior

La diputada provincial del PSOE de Huelva, Rosa Tirador, ha afirmado este miércoles que el Gobierno del PP de la Diputación onubense "es un equipo sin ideas, carece de proyecto, no tiene gestión propia y se apropia de los planes que antes criticaba y ahora vende como propios, muchos de los cuales estaban ya en marcha, en fase de maduración o a punto de iniciarse" del equipo anterior, según ha indicado en una nota de prensa.

"Nosotros nos alegramos de que esos proyectos sigan vivos, sigan adelante, porque fueron liderados por la anterior presidenta, María Eugenia Limón, lo que nos sorprende es que el Gobierno del PP haya tardado casi seis meses en enterarse de que existían y resultan ser una magnífica herencia que ha recibido el presidente actual, David Toscano", ha afirmado la socialista.

Como ejemplo, Rosa Tirador se ha referido al convenio "firmado por Limón" con el Colegio de Arquitectos de Huelva, rubricado el pasado 17 de marzo, en el que, "lógicamente, veníamos trabajando estrechamente desde hacía tiempo para trazar lazos que ayudaran al conjunto de la ciudadanía y a los municipios a desarrollar sus proyectos" y ha criticado que el diputado popular Manuel Cayuela "lo haya vendido como novedad".

"Otro de los asuntos de los que se han apropiado es la nueva sede comarcal de la Agencia Tributaria (AT) en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, cuya idea partió en 2018 del entonces presidente, el socialista Ignacio Caraballo, que fue quien se dirigió la petición al Ministerio de Hacienda y Administración Pública para que se pudiera instalar en la zona la oficina de arquitectura, infraestructura y urbanismo, junto a los servicios sociales comunitarios", ha especificado Rosa Tirador, que ha mostrado "el documento que lo acredita".

En este sentido, ha apuntado que "no hay nada nuevo" y "no se van a evitar traslados para hacer las gestiones, como vende el PP. Hemos trabajado mucho en ese sentido para ubicar los servicios. El pasado 19 de mayo, la AT nos remitió la autorización del uso de la ampliación del edificio donde se albergarían esos servicios citados. Una vez recibido, se nos emplazó a la firma del acta de entrega el 31 de mayo a Alejandro Sojo González, delegado de la AT en Huelva, y yo misma, que era la responsable del área", ha señalado.

"Evidentemente, el 28 de mayo fueron las elecciones, perdimos la Diputación y se consideró que la firma quedase aplazada para que el nuevo equipo decidiera. Lo que ha extrañado es que no lo hayan retomado hasta ahora, solo faltaba la firma y la foto. El trabajo estaba consolidado", ha apuntado.

Tirador también se ha referido a la mejora de la carretera HU-3107 Beas-Clarines y Clarines-Candón, "un proyecto de cinco millones de euros" que, según ha comentado, "llevaba mucho tiempo, burocracia, porque hubo que realizar estudios del terreno de arcilla expansiva, que requería materiales especiales. La subida de precio de los materiales por la guerra de Ucrania, ralentizó el proyecto y hubo que reformularlo y llevarlo de nuevo a pleno, pero en junio estaba listo para que el nuevo Gobierno lo ejecutase y continuara con este proyecto de gran importancia para la provincia y que la cohesiona", ha dicho.

La diputada provincial del PSOE ha reiterado que "lo que tiene que hacer un gobierno es continuar, lo que no es correcto es que se apropien de proyectos del PSOE", toda vez que ha afirmado que "no tienen idea del trabajo que veníamos realizando, por y para mejorar la provincia". "Estamos ante un gobierno sin proyecto, sin ideas, que solo manipula la información y vende planes existentes desde la institución y desde el PP, confundiendo lo que es la institución y el partido", ha manifestado.

"Por ello, pedimos decoro político al presidente; y al diputado del ramo, que agradezca el trabajo realizado o lo reconozca. No comprendemos que no se pongan límites a la hora de utilizar a los afiliados para malinformar a la población rompiendo la debida lealtad institucional, pero es su forma de actuar, hacen flaco favor a las instituciones demostrando que no se merecen gobernarlas porque faltan al respeto", ha terminado.