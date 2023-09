PSOE afirma que anterior Gobierno Logroño dejó pasos elevados "preparados" para "recoger y aprovechar" agua de lluvia

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha afirmado este lunes que el anterior equipo de Gobierno local -con él como alcalde- dejó los pasos de peatones elevados "preparados" para "recoger y aprovechar" el agua de lluvia para riegos.

Así lo ha señalado en una comparecencia ante los medios para abordar la situación de la posible pérdida de Fondos UE para Logroño, en la que ha aprovechado para responder a la justificación del actual Ejecutivo municipal, que culpó en una nota de algunos embalsamientos de agua tras las tormentas del viernes y del sábado a la deficiente realización de algunos de estos pasos elevados en el anterior mandato.

"Suena a sainete o a broma decir que las inundaciones son culpa del anterior equipo de Gobierno que resolvió, yo creo, de una manera muy ejemplar una crisis como la de Filomena, aquella nevada que hubo en Logroño", ha apuntado Hermoso de Mendoza.

En este sentido, ha dicho que "parte de las actuaciones que nosotros hicimos, por ejemplo en Murrieta o en Gonzalo de Berceo, ya incorporaban la posibilidad de que cuando hubiera lluvias fuertes, hubiera forma de desaguar y de aprovechar incluso ese agua tan valiosa para el riego de determinadas plantas y determinados parterres que existen en la ciudad".

Ha recordado, igualmente, "aquellas inundaciones terribles que se produjeron en la zona sur, en la zona de La Cava-Fardachón, donde un coche fue anegado y una mujer tuvo que ser rescatada", frente a lo que ha situado "la actuación que se hizo Juan Gispert en el pasado mandato ha permitido que imágenes como ésa ya no se produzcan".

"Si hay alguna mejora necesaria, en algún paso peatonal, lo que tiene que hacer el equipo de Gobierno es subsanarla. Pero el problema del señor Escobar y del Gobierno del PP es que niega el cambio climático y la emergencia climática", ha lamentado.

Y ha incidido para finalizar el portavoz socialista en que el actual alcalde "no tiene modelo de ciudad y elimina carriles bici, no aprueba mociones del Partido Socialista para que haya refugios climáticos, se acerca a las posturas de Vox que dice que poco menos que esto es normal en el clima y no hace ninguna actuación para luchar contra este cambio climático".