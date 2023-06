PSOE afea que la integración de técnicos de FP "deja fuera al 20%" y Junta apunta a los requisitos "puestos por Sánchez"

La diputada socialista Susana Rivas ha criticado este jueves en el Pleno del Parlamento que el procedimiento de integración del profesorado técnico de Formación Profesional en el cuerpo de docentes de Enseñanza Secundaria "deja fuera al 20%" de los mismos, una situación que tacha de "discriminatoria", mientras que la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha señalado que "todo el personal funcionario que cumplía los requisitos del gobierno del señor Sánchez, que es el que los ha puesto, no solo se ha integrado, sino que además se les ha reconocido con efecto retroactivo".

Durante su intervención, Rivas ha señalado que la resolución del 17 de mayo con el listado definitivo de admitidos y excluidos para la integración "afectaría a más de 1.200 profesores técnicos de formación profesional en todas y cada una de las provincias andaluzas", docentes que "pese a tener las mismas funciones y responsabilidades que los profesores técnicos beneficiados con la integración del grupo A1 seguirán siendo de una categoría inferior".

Por tanto, de Moreno "incurre en una desigualdad laboral descomunal y considera a estos profesionales como una clase de empleados públicos de segunda", ha lamentado la diputada socialista, quien también se ha referido a los jubilados, ya que el Gobierno andaluz "se olvida de ellos no reconociéndole en ningún caso como empleados de la Junta de Andalucía".

Así, ha asegurado que la Plataforma de profesores técnicos de formación profesional considera que esta resolución "los discrimina claramente" y han venido hoy al Parlamento para solicitarles que "se sienten a dialogar con ellos, que los escuchen y que en este diálogo salgan propuestas y soluciones como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, algunas gobernadas por sus compañeros, como por ejemplo Galicia, el País Vasco, Baleares, Cataluña o La Rioja, donde se ha conseguido un complemento que equipara salarialmente a todo el profesorado".

"No les mienta como ayer, no diga que no tienen recursos porque han recibido más de 5.500 millones de euros del Gobierno de España; lo que no tienen es voluntad política", ha zanjado la diputada socialista.

Por su parte, Del Pozo ha apuntado que el proceso de integración del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional "se dispuso en la ley orgánica y se estableció un plazo de cinco años desde la entrada en vigor hasta 2026 para hacerlo". A pesar de este amplio plazo, "desde Andalucía no nos quedamos esperando, como ocurría en etapas anteriores, sino que convocamos este proceso de integración el pasado mes de febrero".

Así "todo el personal funcionario que cumplía los requisitos del gobierno del señor Sánchez, que es el que ha puesto los requisitos, un total de 2.633 personas, no solo se han integrado en el cuerpo de Secundaria, sino que además se les ha reconocido, como también decía la ley, con efectos retroactivos". Y, ha añadido, "aún pueden ser más, ya que el proceso queda abierto hasta el 19 de enero de 2026 para aquellos que no lo hayan solicitado".

"VIENEN A PEDIRNOS QUE HAGAMOS LO QUE NO HAN QUERIDO HACER"

Por cierto, "proceso que ha sido financiado al 100% por la Junta de Andalucía; 32 millones de euros ante la dejadez del gobierno del señor Sánchez", ha subrayado Del Pozo, quien ha añadido que "tiene tela que sea el Partido Socialista, los que habéis puesto los requisitos, el que me pregunte en esta ocasión, que bien se lo podría haber dicho al señor Sánchez, que son los que tienen las competencias de ordenación de los cuerpos docentes".

Ha espetado a Rivas que "vienen a pedirnos que hagamos lo que no han querido hacer", para agregar que desde Andalucía "seguimos arreglando porque también se olvidaron de los interinos", y también "hemos llegado ya a un acuerdo social con los sindicatos para fijar ese proceso de regularización". "Ya está bien, porque nosotros hacemos todo lo que está en nuestra mano, pero todo lo que hace Sánchez es que es imposible arreglarlo en Andalucía", ha concluido.