PSOE afea al Gobierno de Madrid que solo tenga 3 mujeres frente a 10 hombres

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha criticado este martes la falta de paridad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso -con tres consejeras y diez consejeros- y ha asegurado que tiene "inquietud" porque "fácil no va a ser" "aglutinar un equipo".

Gabilondo ha acudido este martes a la toma de posesión de los consejeros del primer Gobierno en coalición de la Comunidad de Madrid, con seis consejeros elegidos por Ciudadanos, incluido el vicepresidente, Ignacio Aguado, y siete del PP, que recupera nombres de la etapa de Esperanza Aguirre como el de Javier Fernández-Lasquetty, nuevo consejero de Hacienda.

Gabilondo ha lamentado que en el Gobierno de Ayuso "ni siquiera haya voluntad de acercarse" a la paridad pese a que la Comunidad de Madrid busca "la igualdad siempre entre hombres y mujeres" y así "se proclama discursivamente".

Preguntado por los perfiles provenientes de la etapa de Aguirre, Gabilondo ha apuntado que no está de acuerdo con las políticas hechas por el PP durante 24 años, pero que no hace una "descalificación global de todos".

"En los gobiernos ha habido personas honestas, trabajadoras, capaces y competentes, pero sí digo que el modo de hacer política y la forma de entender el poder y la sociedad es una forma que a mí no me gusta nada y que más bien preludia cosas que no son buenas, por eso pedíamos cambiar", ha afirmado Gabilondo.

Para Gabilondo "lo difícil es conformar equipos", aunque espera que lo logren y les ha recomendado, aunque ha ironizado diciendo que los que siguen sus consejos "se ve que no irán muy lejos" que escuchen y abran espacios de participación.

Preguntado sobre si la legislatura será larga o no ha respondido que "por qué no": "Si alguien se le pilla que ha hecho algo mal pues se cambia por otro. Eso ya lo hemos visto y es seguir con el Gobierno del PP", ha señalado y ha añadido que desea "que no ocurra nada irregular.

Además, Gabilondo ha recordado que ganó las elecciones y ha pedido al Gobierno que recuerde que solo les votó la mitad de los madrileños y que respeten a los miles que han pedido otras cosas.