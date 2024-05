El PSOE afea la falta soluciones para la Residencia de Tiempo de Libre de Siles y la Junta dice que "está en ello"

El PSOE ha afeado a la Junta de Andalucía que "no puede estar tirándose la pelota de una consejería a otra" para dar una solución a la Residencia de Tiempo Libre de Siles (Jaén) y a los 22 trabajadores que han quedado en paro, después de que la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, haya afirmado que el tema "no está" en este departamento, aunque "el Consejo de Gobierno está trabajando en ello".

La situación de estas instalaciones y su plantilla ha llegado este jueves al pleno del Parlamento autonómico, a través de una pregunta del diputado socialista Víctor Torres, quien ha recordado que el Ejecutivo andaluz aprobó el pasado noviembre la extinción de la red de residencias de tiempo libre de la comunidad, equipamientos vacacionales dirigidos a trabajadores y familiares a precios económicos.

Ha recordado que, al interesarse el PSOE por este tema, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, de quien dependía esta red, remitió a la de Inclusión Social y al programa 'Conoce tu Tierra' para tener la información "sobre qué iba a pasar con esta residencia". Preguntada López, respondió que, "en todo caso, sacaría unos pliegos y que estaba en el ámbito de otras consejerías".

Para Torres, "da la sensación de que no saben qué van a hacer con la Residencia de Tiempo Libre de Siles" y "lo peor" es que 22 trabajadores "que ahora mismo han perdido su puesto de trabajo" llevan "seis meses esperando una respuesta" de la Junta.

La titular de Inclusión Social ha reconocido que, efectivamente, con anterioridad precisó que "no dependía" de su consejería, "que estaba en otras consejerías" y que, si llegaba a su departamento, "lo que tenía que sacar es una licitación".

"La verdad, por el respeto que me merecen esos trabajadores, es que no está en mi Consejería. Si yo le diera otra información, entonces estaría faltando a la verdad. Si usted me pide a mí la solución, yo no la tengo, no está en mi Consejería", ha dicho no sin agregar que la Junta "está trabajando en ello".

En este punto, el parlamentario del PSOE jiennense ha señalado que "es un gobierno colegiado y no puede gastar tirándose la pelota de una consejería a la otra", mientras 22 familias "llevan seis meses sin una respuesta y sin que nadie, ni siquiera en Jaén, los reciba ni lo escuche".

Tras apuntar que Siles es un municipio con unos 2.100 habitantes y que se les "ha acabado ya la prestación de desempleo", Torres ha preguntado qué pueden esperar y "cuál es su futuro si el Gobierno de la Junta de Andalucía no resuelve este problema".

La consejera de Inclusión Social ha incidido en que en la actualidad "no está" en el área que ella dirige y en que "el Consejo de Gobierno está haciendo todo lo que puede". A pesar de eso, ha dicho ser consciente de que "eso no le va a gustar" a las personas afectadas. "Los entiendo a ellos, lo entiendo, pero, al menos, al menos prefiero decirles la verdad", ha concluido.