El PSOE afea la "falta de rigor" del Ayuntamiento y lamenta que acuse a Parques y Jardines de "no trabajar"

El grupo municipal socialista ha advertido este martes de la "falta de profesionalidad y rigor" del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y, "especialmente", de su delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, quien, "tras demostrar su incapacidad en la gestión del suceso del ficus de la Plaza de la Encarnación y haber mentido tanto ésta como aquél", se está "encargando de difundir informes" sobre la evaluación "continua del riesgo existente" sobre el árbol pero "no las actuaciones posteriores para controlar el riesgo ejecutadas por parte de la plantilla de Parques y Jardines, a quienes está acusando de no trabajar desde 2018".

Los distintos informes técnicos esgrimidos por el actual gobierno municipal revelan, a juicio del PSOE, "en primer lugar, que existó un seguimiento periódico sobre el árbol". En cada informe, "se evalúa la situación de los ficus y árboles de gran porte en función de su nivel de riesgo (en tronco, ramas y raíces". Es este nivel el que determinaba "cómo actuar para controlar los riesgos, con planteamientos a corto plazo y a largo plazo".

Según han recordado los socialistas en una nota de prensa, las intervenciones de Parques y Jardines a corto plazo consistieron, fundamentalmente, en la reducción del volumen del árbol a partir de podas, con el objetivo de "menguar el peso de sus ramas y evitar fracturas y caídas". Mientras tanto, "se analizaban otras medidas de seguridad" a largo plazo, como es la "fijación" de grandes ramas al suelo, un informe que la propia Evelia Rincón ha reconocido que recibió el pasado viernes y que era un sistema "novedoso", según ha explicado el concejal socialista Juan Tomás de Aragón.

"No sólo no aporta el trabajo ejecutado por la plantilla de Parques y Jardines y se limita a difundir unos informes técnicos previos que a buen seguro no sabe ni interpretarlos, sino que, para más inri, está apuntando al equipo de profesionales de Parques y Jardines y las empresas especializadas que trabajan con ellos de no trabajar desde 2018", ha argumentado.

En esta línea, el PSOE municipal ha sostenido que que "es la propia Evelia Rincón la que ha dicho a la prensa que se habían detectado hongos en el ficus en cuestión hace dos semanas y que fue el motivo del desprendimiento de la rama del pasado vienes, informe que no ha aportado y que, a tenor de la caída de la misma, está visto que tampoco lo consideró suficiente para intervenir de urgencia".

A juicio de Juan Tomás de Aragón, "el nerviosismo de Evelia Rincón se debe primero a que Sanz no fue diligente en la gestión del suceso, puesto que trasladó a la ciudadanía y a la prensa que tenía conocimiento del estado del ficus, que iba a realizar una intervención integral el pasado viernes pero no llegó a tiempo y, sin embargo, no estableció un perímetro de seguridad en el entorno pese a la gran afluencia de público y la presencia de veladores en esta zona".

Asimismo, ha abundado, "para minimizar el suceso y esconder su falta de diligencia, dijo que no había personas afectadas, cuando hemos conocido por la prensa que una mujer quedó atrapada entre las ramas y tuvo que ser atendida por el 061. "Es decir, mintió", ha apostillado Juan Tomás de Aragón.

"No saben ya cómo salir de este atolladero. Mienten, desinforman, llegan incluso a escupir sobre el trabajo de la plantilla de Parques y Jardines y cambian constantemente de mensajes y argumentos, cuando el mensaje que todos esperamos es tan sencillo como reconocer que se equivocaron y continuar con las medidas de seguridad sobre el arbolado", ha abundado Juan Tomás de Aragón.

El concejal socialista ha recordado que Evelia Rincón "pedía responsabilidades a los gobiernos socialistas cada vez que se caía una rama" y que incluso Sanz se "inventó un bulo" en torno al ficus que se cayó fortuitamente en la Plaza de la Encarnación el pasado mayo, diciendo que el Ayuntamiento de Sevilla lo había talado, "y ni siquiera rectificó". "Su credibilidad es nula", ha concluido.