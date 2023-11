El PSOE afea la falta de compromiso de la Junta con el tranvía y la consejera de Fomento defiende que es "pleno"

El PSOE ha criticado la falta de compromiso de la Junta de Andalucía con el tranvía de Jaén, con "enormes cantidades de dinero" licitadas desde 2019 "para otros tranvías y otras infraestructuras, pero nada de nada" para el jiennense; mientras que la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, Rocío Díaz, ha defendido que el compromiso "es pleno".

La situación de este medio de transporte, que no ha circulado más allá de en pruebas desde su implantación en mayor de 2011, ha llegado a la comisión parlamentaria del ramo a través de una pregunta de la diputada socialista Mercedes Gámez.

En su intervención, ha recalcado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, visitó Jaén en 2019 "y dijo que iba a ponerlo en marcha en 2020"; en las elecciones de 2022 volvió a comprometerse "y ahora dice que a lo mejor lo pone en funcionamiento en 2025".

Al hilo, ha explicado que "quedó desierta una de las licitaciones de la revisión" de la infraestructura tranviaria, por lo que ha preguntado cuándo la van a sacar otra vez "para que la revisión sea completa". "Ya que trocearon el contrato para la puesta a punto del tranvía, deberían decir cuándo lo van a tener adjudicado por completo", ha incidido.

Gámez ha considerado que el PP es el partido del 'yo no me montaré en el tranvía', en alusión a las declaraciones del fuera presidente provincial del partido y alcalde de la capital, José Enrique Fernández de Moya.

"Efectivamente, no se montó en el tranvía, lo vació de personas y lo llenó de mentiras", ha apostillado, no sin acusar al exregidor de no permitir que continuara la puesta en marcha de este sistema de transporte.

Al respecto, ha recordado que viajó a Sevilla, junto al actual delegado de Fomento en Jaén, "para devolver unas presuntas llaves del tranvía" al gobierno andaluz de aquel entonces. "Por tanto, que el PP hable de compromiso con el tranvía, es de un cinismo de campeonato", ha asegurado.

REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

Frente a ello, la consejera ha resaltado que "la prueba más palpable" del compromiso autonómico con el tranvía es el inicio de los trabajos de revisión de toda la infraestructura y de los trenes "con la firme intención de tener todos los sistemas en perfecto estado".

"Estos trabajos que suponen una inversión de 5,7 millones de euros, nos van a permitir que encarrilemos, tras más de una década de abandono, la esperada puesta en servicio", ha dicho, no sin señalar que para ello también "es clave la colaboración con el Ayuntamiento", ya que esas actuaciones van a afectar a la circulación a medida que vayan avanzando.

Al respecto, ha hablado de lealtad y coordinación entre su departamento y el Consistorio para cumplir con el acuerdo suscrito en 2021, tras la rescisión del anterior, de cara a la explotación del tranvía. En este punto, ha lamentado que el ejecutivo socialista "fue incapaz y dejó pendiente de cerrar el convenio" tras "ocho años de absoluto abandono" y una inversión de más de 120 millones de euros.

En este sentido, ha añadido que ha sido "duro retomar esta infraestructura", pero su entrada en servicio "avanza con paso firme sobre vías absolutamente seguras", si bien no ha hablado de fechas --la propia consejera apuntó 2025 en su última visita a Jaén--.

Díaz ha hecho hincapié en que "desde mayo de 2011 a diciembre de 2018, todos los intentos para reactivar este proyecto resultaron infructuosos ante la incapacidad absoluta del anterior equipo de la Consejería de Fomento para llegar a un acuerdo con el Consistorio para desbloquear una situación enquistada y tremenda".