El PSOE acusa al PP, VOX y Teruel Existe de ocultar su "desastrosa" gestión con una "oposición ruidosa"

El PSOE Teruel considera que "la derecha", en referencia al PP, VOX y Teruel Existe, se ha instalado en una "oposición ruidosa permanente", tanto en la provincia como en la comunidad autónoma, porque pretenden ocultar una "desastrosa gestión" en las instituciones en las que gobiernan.

"Se dedican a hablar del Gobierno de España o de la herencia recibida en Aragón, la provincia o las comarcas porque no tienen nada que decir sobre sus propios gobiernos, paralizados, en continuos tropiezos y con recortes en servicios esenciales como son la educación o la sanidad", han apuntado los socialistas, tras la reunión de la Ejecutiva provincial celebrada este fin de semana.

Asimismo, el PSOE Teruel ha alertado de que los recortes en servicios básicos "ya no son un temor fundado, sino una realidad", aduciendo la reducción de días atención sanitaria en un buen número de consultorios rurales o los intentos por rebajar la oferta de estudios en la educación pública o la falta de profesores de refuerzo para necesidades especiales.

La secretaria general de los socialistas turolenses, Mayte Pérez, ha pedido a los cargos orgánicos y militantes mantenerse en alerta para "denunciar y procurar revertir" la inacción e intentos por revertir avances sociales fundamentales para la provincia.

"SIN ESCRÚPULOS"

"No parecen tener escrúpulos, han puesto la marcha directa hacia unos objetivos que siempre hemos denunciado y que nada tenían que ver con lo que predicaban cuando estaban en la oposición. En el caso del recorte de días en la atención primaria, nos presentan como una reordenación inevitable lo que antes les parecía una pésima gestión. El problema es que nos tememos que, bajo el paraguas de la falta de médicos que hace unos meses negaban, ya están aplicando ese plan de desmantelamiento de la sanidad pública que ataca donde más duele: al medio rural", ha criticado.

En este sentido, Pérez ha apuntado que es fundamental advertir sobre las intenciones del Gobierno de Aragón en cuanto a los servicios públicos como única fórmula para "pararlos".

"Mucha propaganda, mucha foto, pero poca realidad", ha opinado Pérez sobre el Gobierno de Aragón, recordando que la UVI de Alcañiz sigue sin tener el médico que prometieron en la oposición o que los agricultores no cuentan con las ayudas directas que comprometieron durante la campaña.

"Lo único que hemos visto hasta ahora es como continúan aumentando las listas de espera en los hospitales, cómo se ha duplicado la de la dependencia y cómo aumenta en un 30 por ciento la de pagos a proveedores, mientras el presidente está continuamente ocupado con viajes de partido y de placer. ¿Dónde está Aragón en sus prioridades? ¿Cuándo van a empezar a trabajar?", ha planteado.

Además, Mayte Pérez ha calificado de "sainete hiperbólico" las reacciones de los partidos de la derecha durante esta última semana alrededor de la "supuesta eliminación" de la tarifa plana para autónomos o el "supuesto peligro" en el que se encontraban las ayudas al funcionamiento de las empresas en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.

"Se agarran a cualquier cosa para interpretar una tragedia griega ante los medios de comunicación, mientras nosotros recogemos el guante lanzado y trabajamos en todas las instancias, convencidos de que se iba a solucionar el problema", ha afirmado.

Asimismo, Pérez ha subrayado que los autónomos turolenses, en su primer año de actividad, se van a beneficiar de la "cuota cero" en la cotización de la Seguridad Social "porque el PSOE ha descubierto al Gobierno de Aragón la posibilidad que ofrece el nuevo sistema, al igual que ya están haciendo otras diez comunidades autónomas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"A nosotros nos mueve es el bienestar de todos los turolenses. En cambio a la derecha parece que solo le mueve la crítica al PSOE", ha señalado.

PARTIDO

Por otro lado, Pérez ha expuesto "un claro ejemplo" de que el PP está "más pendiente del partido y las luchas políticas que del interés de los ciudadanos" al referirse a la "inaudita" situación del presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, "que sigue ocupando un escaño en las Cortes de Aragón".

"No está en un sitio ni en otro. El miedo a perder una mayoría o exponerse a la derrota parlamentaria es más importante para el PP que los intereses de la provincia de Teruel, que necesita un presidente de la DPT a tiempo completo", ha criticado.

"Quizá por esa falta de dedicación, porque necesita equipos fieles que respondan a sus órdenes desde lejos, el presidente de la institución provincial ha iniciado una purga que ha supuesto cambios de jefatura de servicio, fines de contrato y despidos", ha apostillado.

UN PARTIDO LEAL

La secretaria general de los socialistas turolenses ha ensalzado la fuerza de un partido "cohesionado en la provincia y leal con la organización a nivel nacional y regional", defendiendo la necesidad de pilotar los procesos orgánicos con normalidad y la autonomía propia y habitual que ha tenido siempre Aragón para elegir a sus dirigentes.

Así, frente a un gobierno autonómico "rendido a la utraderecha y a sus inaceptables postulados, sin respeto por lo institucional y que ha aumentado su estructura orgánica en un 17 por ciento", con una Diputación de Teruel y varias comarcas en las que PP y Teruel Existe "ya casi parecen mimetizados en sus objetivos, que en ningún caso priorizan el mantenimiento y potenciación de los servicios básicos", Pérez ha recordado que el PSOE sigue comprometido con la defensa de la "verdadera igualdad sin negar las diferencias, por la ampliación de derechos para todos y la promoción de la justicia social y económica".

Ha reivindicado el trabajo realizado desde los distintos gobiernos socialistas para el progreso de la provincia de Teruel y ha citado la "sensibilidad" del Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, con el reto demográfico y la apuesta "sin precedentes" de los gobiernos de Javier Lambán por mejorar los servicios públicos, atraer inversiones empresariales y potenciar los proyectos estratégicos.

"Ningún otro partido como el PSOE ha trabajado porque vivir en los pueblos no reste derechos y por crear oportunidades de futuro. No nos pueden dar lecciones de nada quienes nunca están ahí cuando se ha tratado de crecer o quienes aún no han demostrado nada desde las instituciones. Ahora es su turno de gobernar, que se centren en ello en lugar de seguir jugando a ser oposición", ha finalizado Mayte Pérez.