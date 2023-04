El PSOE acusa a la Villamandos de "ponerse de perfil" con las universidades privadas de "dudosa calidad"

El diputado socialista Antonio Ruiz ha acusado al consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, de "ponerse de perfil" respecto a las universidades privadas "de dudosa calidad", mientras que el consejero le ha espetado que desde el Partido Socialista de Pedro Sánchez "están atacando al sistema público universitario" con la LOSU, una ley frente a la que está "en contra" todo el sistema universitario.

En comisión parlamentaria, Ruiz ha preguntado al consejero si aparte de las universidad Utamed y la CEU Fernando III, en los próximos seis o siete meses va a venir alguna más para trámite a este Parlamento, a lo que el consejero ha respondido que ahora mismo hay dos universidades, la Universidad Europea y la Universidad Alfonso X el Sabio que "tienen informe positivo del Consejo General de Política Universitaria, presidido por el Ministerio, y los informes de la agencia AQUA han sido positivos con algunas indicaciones que son las que ahora mismo las universidades tendrán que solventar".

Ruiz, por su parte, ha apuntado que la Europea y la Alfonso X el Sabio "recibieron en 2021 la concesión a 50 años visto de los terrenos municipales en Málaga para la construcción de los campos", y según "marca el pliego de condiciones, tienen un plazo de 24 meses para que se acrediten como universidad".

"O su Conserjería acelera la aprobación de estas dos universidades privadas o pierden los terrenos municipales, y no creo que estos poderosos fondos de inversión quieran ir a una nueva licitación", ha afirmado el diputado socialista, que ha espetado a Villamandos que "va camino de batir el récord de la señora Ayuso, cuatro universidades en un solo año".

"Menos mal que fue rector de la universidad pública", ha afirmado Ruiz, que dice pertenecer al bando que "defiende la universidad para todos y el que se opone a que los fondos de inversión perviertan la academia con universidades que no apuestan por una investigación de calidad".

"¿En qué bando está usted, señor Villamandos? Usted no quiere estar en el de Ayuso y en el de sus consejeros y decir abiertamente que apoya un modelo de universidad centrado sobre todo en el negocio, pero tampoco milita ya en el bando de aquellos que tratan de parar los pies a estos fondos y sus universidades de dudosa calidad". De este modo, ha acusado al consejero de "ponerse de perfil" respecto a las privadas y "de echar la pelota a Grupo Popular y a sus parlamentarios".

Por su parte, el titular de Universidad ha reprochado a Ruiz que "quieren frenar la inversión" en Andalucía con "planteamientos marxistas". "Yo no pienso frenar absolutamente nada, sino que lo que venga Andalucía sea de calidad y preservar esa calidad, no crear universidades con medio folio como hicieron con la Universidad Loyola, sino con doce folios llenos de condiciones". Asimismo, ha añadido que "en un año no estarán aprobadas esas universidades".

Por último, ha afirmado que el PSOE "no puede hablar de defensa de la universidad pública", con una ley, la LOSU, sobre la cual "todo el sistema universitario está en contra" y "está en contra porque va a permitir un gobierno asambleario de las universidades". "Desde el Partido Socialista están atacando al sistema público universitario", ha finalizado.