El PSOE acusa al PP de "patrimonializar" el dolor: "Todo les parece poco, incluso los muertos"

El PP defiende su lealtad con el Gobierno y anima al Ejecutivo a mirar "quién les vota los decretos de estado de alarma"

La senadora del PSOE María Victoria de Pablo Dávila ha aprovechado su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas para recriminar al Grupo Popular su decisión de "ponerse el luto" antes de hacer el recuento total de fallecidos por el coronavirus. "Todo les parece poco, incluso los muertos", ha sostenido la parlamentaria 'socialista'.

"Debería haber un tiempo para todo, y ahora es el tiempo de sumar esfuerzos, el pacto de los balcones de los ciudadanos que nos dicen que nos pongamos de acuerdo", ha contestado De Pablo Dávila al portavoz del PP en esta Cámara, Javier Maroto, que en su intervención ha recriminado al Ejecutivo que las medidas que se están anunciado no se consensuan con la oposición.

Respecto a estas medidas recogidas en las prórrogas del estado de alarma, Maroto ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pedir la colaboración entre los grupos políticos mientras no se les informa de las medidas. "El PP está a la altura o sino mire quién le vota a ustedes los decretos", ha sostenido.

El líder 'popular' ha cargado contra la represente del Gobierno en este foro, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, a la que ha afeado que no aportara ninguna medida en la Comisión en el que están las autonomías, los parlamentarios y el Ejecutivo central.

A este respecto, Maroto ha denunciado la ausencia de Pedro Sánchez en este foro que se impulsó desde el PP buscando el debate entre el jefe del Ejecutivo y los líderes autonómicos. Considera que era Sánchez el que debería haber informado en el Senado sobre la gestión del coronavirus y las medidas de desconfinamiento y no la ministra Darias, a la que además ha reprochado que no despejara las dudas a los gobiernos regionales.

Por su parte, el PSOE ha rebatido a Maroto los dos "modelos contrapuestos" que, a su juicio, se han dejado ver en esta Comisión. Según ha expuesto De Pablo Dávila, los gobiernos autonómicos liderados por el PP buscan un modelo de privatización para la salida de la crisis, mientras que los ejecutivos socialistas apuestan por la "defensa de lo público".

LORENA ROLDÁN SE ERIGE COMO "VOZ DE CATALUÑA"

Esta Comisión también ha servido para que los senadores del resto de grupos parlamentarios que conforman el Senado pudieran mostrar su impresión al Gobierno central y las autonomías. Ha sido el caso por ejemplo de la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, quien ha lamentado que la Generalitat de Cataluña finalmente rechazara acudir a este foro, al igual que ERC y Junts.

A este respecto, Roldán se ha erigido como la "voz de Cataluña" frente a la Generalitat a la que ha acusado de "no estar a la altura". Por ello, ha recriminado que el Gobierno "quiera ir de la mano" de políticos como la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, que afirmó que con una Cataluña independiente no habría tantos muertos.

La parlamentaria de Ciudadanos también ha achacado al Gobierno sus "rectificaciones" en las medidas que están llevando a cabo, y le ha animado a "hacer caso" a su formación para que no tengan que dar pasos atrás.

Quien también ha participado en esta sesión ha sido la senadora de Izquierda Confederal Pilar González Modino que ha acusado al Gobierno de mirar con un prisma "centrista" la decisión de tomar la provincia como unidad territorial para la desescalada: "Esa idea es típica de Madriz, con 'z'".

Esta idea de "recentralización" también ha sido recriminada por parte de los senadores de UPN y Teruel Existe, que han pedido al Gobierno que tengan en cuenta las zonas rurales.

Por su parte, el senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha reprochado a Darias que "no tenga en cuenta" este archipiélago en la toma de medidas respecto al impulso del turismo. También ha cargado contra el Ejecutivo regional por no haber acudido a esta cita alegando restricciones aéreas. "Yo vine ayer por la tarde y me iré en el primer vuelo de mañana", ha dicho.

Por último, la senadora del PNV ha reprochado al Gobierno la "recentralización" del Estado con el estado de alarma. Algo en lo que ha coincidido en su exposición con la parlamentaria de EH-Bildu.