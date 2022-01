El PSOE acusa al PP de "mentir públicamente" acerca de las ayudas del Gobierno central al comercio

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha acusado este martes al portavoz municipal del PP, Miguel Ángel Torrico, de "mentir públicamente" acerca de las ayudas del Gobierno central al comercio, porque, según ella, "Torrico no se ha leído las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas".

Según ha manifestado la concejal en una nota, "sólo así se explica que haya mentido de forma tan descarada a los ciudadanos", de manera que "estas ayudas no van a llegar a la ciudad porque, desgraciadamente, está gobernada por un equipo que no tiene ni idea de solicitar subvenciones y proyectos, y lo ha demostrado en numerosas ocasiones", ha aseverado Ambrosio.

Al respecto, ha explicado que "los criterios de evaluación de las solicitudes se regulan en el artículo 17 de las bases y entre los criterios de valoración, un apartado establece expresamente que: 'Se valorará la contribución a la financiación del proyecto por la Entidad Local o la Comunidad o Ciudad Autonóma en la que se ubique cuando estas aportaciones superen en al menos el 10% el coste del proyecto", con un desglose por puntos.

En este sentido, la edil ha apuntado que "el gobierno presidido por Bellido ha vuelto a mentir: la cofinanciación no es un criterio excluyente, sino un criterio de valoración y si no se incluye se obtienen cero puntos por este parámetro", de forma que "esto es lo que le ha ocurrido al Consistorio por falta de responsabilidad de quienes lo gobiernan actualmente", ha advertido Ambrosio, quien ha agregado que "han intentado utilizar la cofinanciación como excusa, pero este argumento no se sostiene".

"Están obsesionados con la confrontación con el Gobierno de la nación y se olvidan de que han sido elegidos para defender los intereses generales de los cordobeses, en este caso concreto, con el comercio de cercanía", ha subrayado la portavoz, para remarcar que "es un ejemplo más del servilismo partidista que practica Bellido".

EL BONO 10

De este modo, la socialista le ha recordado a Torrico que "el Ayuntamiento ha sido el primero en fallarle al comercio de cercanía de la ciudad". "De todos es conocido la incapacidad de gestión y la falta de responsabilidad que ha tenido el gobierno de las derechas, así como la falta de sensibilidad hacia el comercio tradicional cordobés", ha afirmado, mencionando "la renuncia" a "la principal medida para impulsar este sector: el bono 10, un millón de euros perdido en el camino de este presupuesto fallido".

En el caso de las ayudas derivadas de los Fondos Europeos y de Resilencia, el PSOE ha criticado "reiteradamente la falta de responsabilidad del gobierno de PP y Cs, con su alcalde a la cabeza", insistiendo en que "el gobierno de las derechas nunca ha trabajado en serio en el diseño de una agenda urbana de ciudad que se convirtiera en la herramienta clave de acceso a estas ayudas".

Por otra parte, ha aclarado que "el PSOE no tiene conocimiento de la resolución ministerial sobre la denegación de estas ayudas", por lo que "resulta muy difícil realizar una valoración en un sentido amplio y objetivo", ha dicho Ambrosio.

A su juicio, "este gobierno ha vuelto a caer en la falta de transparencia e incluso la deslealtad institucional", mientras que "el Grupo Municipal Socialista ha demostrado altura de miras cuando más se ha necesitado, al pactar unos presupuestos y llegar incluso a un acuerdo de remanentes --ambos incumplidos por José María Bellido--", ha declarado.

"EL GOBIERNO ESTÁ CON CÓRDOBA"

En palabras de la concejal, "el Gobierno de España trata por igual a todos los ayuntamientos, con independencia del color político que tengan".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el caso de Córdoba, ha puesto como ejemplo "la mejora de infraestructuras culturales (Biblioteca Pública del Estado), las infraestructuras logísticas (aeropuerto, base logística militar), la seguridad (proyecto de comisaría de Policía Nacional en el barrio de la Fuensanta) y el sector turístico (Caballerizas Reales)".

En materia de fondos europeos, ha citado "los 300.000 euros para la Agenda Urbana y los tres millones de euros para impulsar proyectos de ciudades Patrimonio de la Humanidad, a lo que hay que sumar otros tres millones en materia de turismo sostenible".

Por tanto, la edil ha aseverado que "Córdoba ha sido tratada con lealtad institucional y política", a la vez que ha apostillado que "la apuesta del Gobierno de España por esta ciudad ha sido muy relevante".