El PSOE acusa al PP de mentir y carecer de propuestas, cuando Aragón es la tercera CCAA con más plazas de residencia

La diputada portavoz socialista de Ciudadanía y Derechos Sociales del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilimar Zamora, ha acusado al PP de "mentir" y carecer de propuestas para mejorar las condiciones de vida de los mayores y hacer frente al problema emergente de la soledad no deseada, mientras que la acción del Gobierno autonómico, entre otras cosas, ha permitido que ésta sea la tercera comunidad autónoma con mayor numero de plazas residencias por personas de más de 65 años.

Ha respondido así en rueda de prensa a la portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, que ha criticado la "urgencia electoral" del presidente del Gobierno regional y candidato del PSOE a revalidar el cargo, Javier Lambán, al anunciar que, si gana, creará la Consejería de la Soledad y Políticas Sociales cuando, el colectivo de las personas mayores, que es el que más sufre esa soledad, "ha sido el más olvidado por las políticas sociales", según Vaquero.

Zamora ha señalado a Vaquero "no le han pasado bien los datos" sobre la inversión del Gobierno de Aragón en políticas social y servicios públicos o bien, "como hace habitualmente en otros temas de su competencia, los tergiversa interesantadamente".

Ha añadido: "No ha hecho ni una cosa, ni la otra, lo que ha hecho el PP hoy es mentir, faltar a la verdad" y "los datos lo avalan" ya que Aragón cuenta con cerca de 38.000 personas dependientes atendidas, "20.000 más que en 2015", cuando gobernaban los 'populares' y el presupuesto en dependencia ha crecido "exponencialmente, de 188 millones de euros en 2015 a 266 en 2022, más de un 41 por ciento", ha dicho la diputada socialista.

Zamora ha agregado que Aragón posee un plan para la atención a las personas mayores, con un presupuesto global de más de 400 millones de euros, y en esta comunidad "se han eliminado los injustos copagos sanitarios" que implantó el PP.

La parlamentaria socialista ha opinado que la rueda de prensa dada este viernes por Mar Vaquero es "otra puesta en escena del PP, otra obra teatralizada, con la única finalidad de boicotear al Gobierno de Aragón, que por si algo se ha caracterizado es por una defensa férrea de los servicios públicos".

Pilimar Zamora ha enfatizado que fue el PP el que "destrozó" esos servicos públicos cuando estuvo en el gobierno, "con recorte tras recorte", y han sido los dos gobiernos presididos por el socialista Javier Lambán, en los últimos ocho años los que, "con mucho esfuerzo" han recuperado las partidas presupuestarias de este área.

NERVIOSISMO

La diputada del PSOE ha puesto sobre la mesa "el nerviosismo del PP", su "incoherencia y oportunismo" porque no solo "se dedican una y otra vez a falsear la realidad, sino que no aportan ninguna propuesta, no tienen ideas para Aragón y su único recurso es generar confusión entre la ciudadanía".

Según Zamora, la única estrategia del PP es "tirar por tierra el excelente trabajo de estos ocho años del gobierno de Javier Lambány especialmente en servicios sociales".

A colación, ha calificado de "osadía" que Vaquero haya criticado el anuncio de Lambán de crear la primera consejería de Soledad y Políticas Sociales de España, "elevando el Obsevatorio de la Soledad al máximo rango en la comunidad autónoma, con carácter de consejería, junto a las políticas sociales, donde ahora se integra ese observatorio".

La diputada del PSOE ha lamentado el "cinismo" del PP, "que no apoyó la revalorización de las pensiones, que impuso los copagos farmacéuticos a las personas mayores o desmanteló la dependencia, y hoy nos acusa de frivolizar con el problema de la soledad de las personas mayores", cuando si estuvieran preocupados por ella "deberían alegrarse de la propuesta de Lambán o haber explicado cuál es el proyecto del PP" para dar respuesta al crecimiento de la misma.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

INVERSIÓN EN PANDEMIA

Zamora ha respondido a otras cuestiones puestas sobre la mesa por el PP, como la inversión en pandemia, con "declaraciones no muy afortunadas" porque Aragón "fue la segunda comunidad autónoma que más inviritió en sanidad" en este periodo.

Así, "mientras ellos recurrían órdenes", el Gobierno autonómico "atendía la difícil situación por la que pasaban lso aragoneses" y, en 2020, destinó 14 millones en servicios sociales, puso en marcha centros COVID "pioneros", con una inversión de 2,7 millones, y dedicó tres millones de euros para los ayuntamientos, de ellos, mas de dos para el de Zaragoza, con un alcalde del PP.

Respecto a la inversión en centros residenciales, ha continuado Zamora, "se destinaron un 1,5 millones para que las residencias atendieran sus gastos de personal durante la pandemia y se entregaron más de tres millones de unifades de equipos de protección".

La diputada socialista ha enfatizado el "magnífico trabajo" realizado en ese periodo por parte del sector residencial en Aragón y por eso "el PP debería dejar de desprestigiar a las residencias de mayores de la comunidad autónoma".

En cuanto a los fondos europeos de resiliencia, Zamora ha glosado que se han destinado 6,3 millones de euros para entidades locales y frente al "sectarismo" que señala el PP, la diputada socialista ha expuesto que de los 71 municipos que han soliciado ayudas, solo 17 están gobernados por el PP.

"Les preguntaría a los municipos del PP, al PP y a Vaquero dónde está la preocupación por adaptar los centros residenciales a las necesidades de las personas mayores tras la pandemia", ha sostenido la diputada socialista.

Zamora ha esgrimido, por todo esto, que la inversión social del Gobierno de Aragón en estos últimos años "se ha incrementado, haciendo del centro de la acción política la atención a nuestros mayores" y "vemos como esa inversión ha dado resultado" y "hemos reducido la desigualdad, el desempleo y hemos aumentado la inversión social, a diferencia de lo que ocurre donde gobierna el PP, quereduce el presupuesto en acción social y lo único que incrementa es la desigualdad y eso lo saben bien las personas más vulnerables".