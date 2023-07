El PSOE acusa a Gobierno local de "mentir" en los Fondos UE y de "irresponsabilidad" por "perderlos"

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha acusado este miércoles al Ejecutivo local del PP de "mentir" en sus últimas declaraciones sobre los Fondos UE para la ciudad, así como de "irresponsabilidad" por "perderlos". Por eso, han pedido al alcalde Conrado Escobar que "deje las excusas y se ponga a trabajar por la ciudad".

Como ha asegurado en rueda de prensa el concejala socialista Esmeralda Campos, "es el equipo de Gobierno quien está demostrando su incapacidad, la gran pregunta sería qué ha cambiado en este ayuntamiento en tres semanas para que el mismo ayuntamiento, con los mismos técnicos, con los mismos medios, pase de presentar proyectos, poder ejecutarlos, a que ahora sea cuestionada su capacidad".

"El equipo de Gobierno -ha añadido- miente y busca excusas para no ejecutar los proyectos del Partido Socialista. Mienten cuando hablan de falta de objetivos. La hoja de ruta para la solicitud de los Fondos Europeos era muy clara y se llama Agenda Urbana, con 21 proyectos estratégicos que permiten diseñar el Logroño del 2030-2040, con un amplio proceso participativo de todos los actores públicos, privados y la ciudadanía".

A ello ha sumado que "según el PP, el problema es que se ha captado demasiada financiación europea, que es una irresponsabilidad, pues lo que sería una irresponsabilidad es si se pierden esos proyectos". Porque, además, en sus palabras, "el señor Escobar estos últimos cuatro años estaba en este Ayuntamiento, y como líder de la oposición tenía acceso a toda la información y sabía perfectamente que las actuaciones financiadas con fondos europeos, o debería haberlo sabido, no se pueden revertir".

Pero, ha recalcado Campos, "prometió lo contrario, lo mismo que prometió la rebaja del 100% de los impuestos con carácter retroactivo para aquellos comerciantes que estaban ubicados en zonas que estaban sufriendo obras, algo que todavía debe seguir en estudio o buscando cómo culpar al anterior alcalde para no cumplir su promesa". "Mintió en la campaña electoral con respecto a lo que dijo que iba a hacer y ahora dice que no se puede. El alcalde lo sabía y mintió", ha afirmado.

Ha lamentado la edil del PSOR que "dicen ahora que el volumen de proyectos provoca barullo generalizado en el Ayuntamiento, desorden y vorágine en la gestión, pero todo eso lo hace su estructura de Gobierno, con el equipo del que se ha rodeado, con mover al funcionariado de un sitio a otro solo para que empresas riojanas no se instalen en el CCR".

Por contra, ha reseñado que "hay un grupo de trabajo creado para la ejecución de los proyectos financiados, formado por técnicos de todas las unidades administrativas implicadas en la ejecución de los fondos, además de una directora general de Fondos Europeos y un comité antifraude". "¿El nuevo equipo de gobierno no confía en los técnicos?", se ha preguntado Campos, quien ha criticado, igualmente que "no hemos podido realizar una transición adecuada porque no han querido reunirse con nosotros, no nos han hecho ni una sola pregunta".

Aún así, ha incidido, "seguimos manteniendo nuestro ofrecimiento a colaborar en estos temas de promoción económica y fondos europeos por el bien de la ciudad, si el actual equipo de Gobierno no tiene capacidad, nosotros le podemos ayudar, pero parece ser que en el diálogo planetario y consenso universal prima el revisionismo y la soberbia por encima del desarrollo de la ciudad para mayor beneficio de nuestros vecinos".

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Iván Reinares, ha pedido al alcalde "que gobierne, que ya no está en la oposición" y ha señalado que "si el PSOE hubiese gestionado mal, habría dejado un ayuntamiento en quiebra". "Pero según el Partido Popular, su gran problema es que tiene demasiados millones en la caja y demasiados proyectos para ejecutar. Es el mundo al revés, ¿no les parece?", ha dicho.

Ha insistido en solicitar al Ejecutivo local que "no busquen excusas, deben trabajar intensamente para que no se pierda esa financiación, porque ya son 600.000 euros los que han desperdiciado". "Está claro que el alcalde prefiere devolver al Ayuntamiento al pasado, cuando la inversión estaba lastrada por la deuda del soterramiento, y la captación de fondos europeos era nula", ha lamentado.

Ha advertido Reinares de que "Escobar tendría que pensar es en trabajar para la ciudadanía, para no tener que devolver el dinero de los fondos, junto con el de los intereses correspondientes, más lo que cuesten las nuevas intervenciones". "Cuando dice que no a trabajar para Bruselas, lo que dicen es que no les gustan los Fondos Europeos porque los consiguió el presidente Sánchez y porque tampoco está de acuerdo con las transiciones digitales y verdes que promulga la UE", ha apuntado.

Por eso, ha considerado el portavoz socialista que "estamos ante una situación grave, porque son muchos los millones que están en peligro, antes de tener que devolver fondos, dicen que es culpa del anterior gobierno haber obtenido esa financiación". "Y en algo tienen razón: si no se hubiesen captado esos fondos europeos no habría que ejecutarlos y no habría que trabajar para ejecutarlos. Y podrían estar cuatro años en pausa contemporizando, que es lo que le gusta Escobar", ha dicho.

"No somos partidarios de la política victimista. Solo pedimos que dejen de utilizar la confrontación con el anterior equipo de Gobierno a modo de excusa para todo. Que se pongan a trabajar por la ciudad y a pensar en el bien común de toda la ciudadanía. Y entonces, que nos avisen, porque nuestros objetivos y nuestra voluntad siempre han sido, son y serán, la mejora de toda la ciudad y sus ciudadanos", ha concluido Iván Reinares.