PSOE acusa a Feijóo de "no resistir las presiones de la derecha reaccionaria"

El PSOE ha acusado al PP de buscar "una nueva excusa" para no renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de "no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria" que, a su juicio, ha estado boicoteando la negociación.

El Partido Popular ha suspendido hoy la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el argumento de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene la intención de reformar el delito de sedición.

En una nota de prensa, el PSOE ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó este jueves a Feijóo para "formalizar un acuerdo que ya estaba negociado y listo para ser firmado por el PSOE y el PP", pero ha acusado al líder de los populares de usar "una nueva excusa para bloquear la renovación del CGPJ, rompiendo así la negociación e incumpliendo con la Constitución una vez más".

"El señor Feijóo demuestra una absoluta falta de autonomía política al no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto", ha añadido.

El PP ha informado de que suspende la negociación para la renovación del CGPJ aludiendo a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene la intención de reformar el delito de sedición, según un comunicado de prensa del partido.

El PSOE emplazado al PP a "cumplir la Constitución sin pretextos y sin dilación" tras casi cuatro años de bloqueo del CGPJ y lo ha acusado de estar provocando una "crisis institucional en un poder del Estado" con su "actitud obstruccionista".

"El cumplimiento de la Constitución no admite condiciones ni chantajes. La agenda legislativa del Gobierno no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación de las últimas semanas. Y, desde luego, no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución Española", ha concluido.