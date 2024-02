El PSOE acusa a Clavijo de presidir un gobierno "grueso de estructura y flaco de ideas"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha acusado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de presidir un gobierno "grueso de estructura y flaco de ideas", al haber demostrado que sus prioridades políticas "no pasan por defender la mayoría social de Canarias, sino privatizar la sanidad, la educación pública y seguirle la estrategia al Partido Popular como socio de gobierno".

En la sesión de control al Gobierno, Sebastián Franquis incidió en que el Presupuesto para este año ha demostrado que la prioridad del Ejecutivo autonómico "no va a ser la educación pública, cuyo presupuesto es el que menos crece de los últimos cinco años; ni las políticas de fomento del empleo, que recortan; ni tampoco las políticas culturales, a cuyo sector maltratan; ni dar respuesta al sector primario, al que abandonan".

También apuntó que entre esas prioridades tampoco se encuentra resolver el problema de la vivienda, porque en el Presupuesto para 2024 se han consignado 17 millones de euros menos, "originando un efecto llamada con la regulación del alquiler vacacional que está agravando aún más la situación".

Para el portavoz socialista, la intención del actual Gobierno canario, "arrastrados por sus compañeros de viaje", es "la privatización por goteo de la educación y sanidad pública canaria, desmontar las políticas sociales del Gobierno anterior que permitieron reducir las tasas de pobreza del Archipiélago o liberalizar el suelo rústico bajo el pretexto del problema habitacional que viven las islas". "Estos han sido sus políticas y anuncios", afirmó.

PACTOS DE LA PRODUCTIVIDAD Y CONTRA LA POBREZA

Así pues, Sebastián Franquis pidió al jefe del Ejecutivo canario que su prioridad sea impulsar la igualdad y el crecimiento económico de las islas sin dejar a nadie atrás, y que para ello recoja el guante tendido por el Grupo Socialista con los dos grandes pactos relativos a la lucha contra la pobreza y la mejora de la productividad, "que están intrínsecamente relacionados", añadió.

En este sentido, demandó a Clavijo que su prioridad para 2024 no sea "seguirle la corriente" a la estrategia nacional del PP, su socio de gobierno en Canarias, ya que, en su opinión, "ha demostrado que impulsar una política migratoria solidaria entre los territorios no está entre sus prioridades, como tampoco va a estar defender la Agenda Canaria suscrita entre Coalición Canaria y el Partido Socialista".

Franquis aseguró que lo que necesita Canarias para 2024 es un gobierno que tenga una hoja de ruta "clara" y que "no se esconda" detrás de debates como el del sistema de financiación para decir que nada funciona: "Canarias necesita un gobierno que gobierne, porque el hecho de que no se construyan nuevas carreteras en Tenerife no depende de la financiación, como tampoco depende de la financiación que se creen más plazas educativas de 0 a 3 años".

A su juicio, todo esto depende de tener un gobierno que "priorice" a los canarios y canarias y no priorice "agradar o no molestar" a su socio de gobierno, "que ha acreditado que su única prioridad es atacar al Gobierno de España, aunque eso vaya en perjuicio de las islas".

CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA CANARIA.

En su respuesta, Fernando Clavijo señaló que las prioridades políticas que se marca el Gobierno para este año son las que se han establecido en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y que pasan por la mejora de la redistribución de la riqueza, de los servicios públicos básicos y esenciales y, el más importante, por el cumplimiento de la Agenda Canaria en los Presupuestos del Estado y de la inversión media con el Archipiélago.

Señaló, además, que las partidas que más suben en el presupuesto autonómico son sanidad, educación y servicios sociales, lo que supone "una apuesta por aquellos que más dificultades tienen". Y en el caso del sector primario, indicó que "ha tenido que venir el consejero [Narvay Quintero] a resolver todos los expedientes y las ayudas que se pudieron pagar antes de que acabase el año, precisamente porque el Gobierno anterior no los había atendido".

Fernando Clavijo coincidió con el portavoz socialista en que hay que firmar un pacto por la productividad pública y privada en Canarias, pero quiso dejar claro que la pobreza "se combate con empleo". "Esa es la realidad con la que tenemos que trabajar. No quiero chocar artificialmente con ustedes; quiero que se sumen a ese trabajo del Gobierno y le animo a que, de verdad, mire con atención los presupuestos".