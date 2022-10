PSOE acusa a Carabante de "hacer vista gorda" con empresas adjudicatarias de limpieza y "sangrar a vecinos" con multas

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Ignacio Benito ha acusado este lunes al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, de "hacer la vista gorda" con las empresas adjudicatarias de limpieza de la capital mientras "sangra a los vecinos" con la imposición de sanciones.

"Me he leído esos pliegos, no sé si usted lo ha hecho. Y en el caso de contratos de limpieza, hay que limpiar al menos una vez al día el entorno de los contratos. Las empresas adjudicatarias no cumplen con los contratos por los que les pagamos, y ustedes se dedican a sangrar a una vecina bienintencionada y hacen la vista gorda con las empresas adjudicatarias. Es ruin", ha manifestado el edil del PSOE en la comisión del ramo.

Para Benito, "la suciedad es triste marca Madrid" mientras que para José Manuel Calvo (Grupo Mixto) las multas de 2.000 euros por depositar cartón fuera del contenedor "es el inicio de una oleada de sanciones ejemplarizantes" que "coincide con una cantidad de fotos que inundan las redes sociales con contenedores desbordados porque no cabe un cartón más".

"COMPORTAMIENTO INCÍVICO"

En su turno de réplica, Borja Carabante ha señalado que depositar cartones fuera del contenedor azul es "un comportamiento incívico". "Hay que tirarlo dentro, y si no en los puntos limpios", ha expresado, para añadir a continuación que "no se sanciona a nadie por tirar contenedor si este está lleno".

Además, ha explicado que la sanción de 2.000 euros "se impuso por una Ley de Residuos", ya que "es aplicación directa de la misma y fue el PSOE quien la impulsó". Ha reconocido que el servicio de recogida de basura es "muy muy muy mejorable" pero ha hecho hincapié en que el mismo "fue adjudicado por Más Madrid", formación que " planteó un contrato infradotado de los recursos necesarios".

A continuación, ha reprochado a Benito y Calvo que "se pasaron los años echando la culpa de los contratos de Ana Botella, pero que ni siquiera se han adjudicado", ya que "este equipo de Gobierno ha licitado un nuevo contrato".

"Se va a notar con carácter inmediato en la frecuencia de recogida. Cuando hablen de malos contratos, pediría honradez diciendo que los adjudicaron ustedes", ha clamado.