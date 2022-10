El PSOE acusa a Ayuso de "tumbar" la negociación del CGPJ y al propio Feijóo

El PSOE afirma que quien manda en el PP es Isabel Díaz Ayuso y no Alberto Núñez Feijóo, ya que fuentes socialistas responsabilizan a la presidenta madrileña de "tumbar" no sólo la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino también al propio líder de su partido.

El PSOE acusó a Feijóo de "no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria" después de que el PP anunciara el jueves que suspendía la negociación para la renovación del CGPJ, con el argumento de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene la intención de reformar el delito de sedición.

Fuentes socialistas señalan a EFE que entre esta derecha reaccionaria está Vox pero también miembros del PP como Ayuso, a la que acusan de haber ejercido "presiones" para que Feijóo no pacte con el PSOE la renovación del CGPJ, pendiente desde hace cuatro años y que estaba a punto de cerrarse tras varios intentos fallidos.

"Ayuso no sólo tumba la negociación del Consejo, sino que tumba a Feijóo, no como negociador en esto sino como candidato a presidir España", añaden las mismas fuentes.

En su opinión, esto demuestra "quién manda" realmente en el PP, ya que estas fuentes recuerdan que el anterior líder de los populares, Pablo Casado, estuvo a punto de firmar con el PSOE la renovación del CGPJ y "Ayuso lo pone en la calle".

Y ahora que Feijóo iba a cerrar el pacto con el PSOE, el PP acaba dando marcha atrás pero su líder "sigue en Génova" porque, aseguran estas fuentes, "ha primado su asiento" a "cumplir con la Constitución" para evitar así además "tener líos con Ayuso".

En el PSOE sostienen que más allá de las "presiones" ejercidas por Ayuso y determinados medios de comunicación, Feijóo ha suspendido la negociación del CGPJ por otras "presiones en la sombra que proceden de dentro de su propio partido".

"Hay sectores muy amplios en el PP que no tienen problema en reconocer que no quieren pactar (el CGPJ) y que quieren esperar a ganar las elecciones para seguir con un Poder Judicial conservador", afirman estas fuentes socialistas, que niegan rotundamente que haya división interna en el PSOE sobre la conveniencia o no de pactar e insisten en que quien está dividido es el PP.

Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha dicho que Feijóo "no pinta nada" en el PP porque afirma que "no tiene ni capacidad ni libertad, ni siquiera el valor suficiente como para adoptar sus propias decisiones".

"Al señor Feijóo lo manejan a su antojo Ayuso, los jueces ultras y la caverna mediática, que le dicen lo que tiene que hacer en cada momento y le impiden pactar con nadie", ha declarado a los medios en un acto en Bilbao.