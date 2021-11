El PSOE no acudirá a la tercera mesa de Terrazas de Madrid al no fijarse previamente las zonas tensionadas

El Grupo Municipal Socialista no acudirá este miércoles a la tercera mesa de Terrazas al no fijarse previamente las zonas tensionadas, ha confirmado la portavoz del PSOE, Mar Espinar, en declaraciones a Europa Press.

"No asistiremos a la tercera mesa convocada por el Gobierno tras la presión del PSOE para que hiciera estas mesas porque cuando haces las cosas obligadas, y no por convencimiento, no sirven para nada", ha argumentado Espinar.

Los socialistas toman la decisión "tras tres mesas y sin ningún compromiso en firme por parte del Gobierno, sin esas zonas tensionadas que deben saberse". El Grupo Municipal Socialista sí presentará alegaciones y enmiendas a la modificación de la ordenanza.