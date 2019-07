El PSOE se abre la puerta a otros miembros de Podemos como Irene Montero

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha reconocido que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está dispuesto a negociar la entrada de miembros de Podemos en el Gobierno, y no ha negado que pueda incorporarse la portavoz de la formación 'morada', Irene Montero. "El principal escollo es Iglesias", ha señalado.

"Hablemos de la participación de otros miembros de Podemos", ha apuntado Lastra en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, tras ser preguntada directamente por la posibilidad de que Montero se incorpore a un gobierno de coalición tras el veto explicitado por Pedro Sánchez al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Así, la portavoz socialista no ha negado que Montero pueda ocupar un Ministerio.

Ante varias preguntas sobre si el veto se extiende también a Montero, ha reiterado que el "escollo" de la participación de Podemos en el gobierno es Iglesias, que ya es líder de un partido político y a su juicio, "no puede haber dos voces en el Gobierno".

Lastra considera que "no puede haber un vicepresidente que diga que hay presos políticos en España" como enunció Iglesias con respecto a los presos independentistas.

"Ayer Sánchez le hizo una oferta generosa a Podemos y vamos a negociar quién entra en el gobierno", ha explicado Lastra, que espera una respuesta positiva de Podemos y que finalmente se negocie un gobierno de coalición. "Hay que negociar la participación, pero no me la imponga usted", ha declarado la socialista, sobre las exigencias de Iglesias para ocupar cargos en el Ejecutivo.

Después de que Sánchez dijera que Iglesias no defiende la democracia española, Lastra ha insistido en que si el PSOE pensara que Podemos no es democrático, "no se hubiera sentado a negociar con ellos". Por tanto, espera que Podemos acepte la última oferta del PSOE, un gobierno de coalición que asegure la investidura y comience "cuanto antes" la legislatura. "Estamos esperando la respuesta de Podemos para que nos podamos sentar a hablar de su participación en el Gobierno", ha subrayado.

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado este viernes que el veto del presidente en funciones, Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias se extiende a todo Podemos, aunque ha reiterado que Podemos no pone líneas rojas a la negociación para una coalición de Gobierno.

Por otro lado, Montero ha reiterado que su formación se mantiene abierta para una negociación con el PSOE para formar un gobierno de coalición, tras el rechazo de Pedro Sánchez a la incorporación de Pablo Iglesias en un futuro gabinete.

Con todo, la dirigente 'morada' ha recalcado que su partido plantea las conversaciones para un Ejecutivo de coalición "sin vetos, ni líneas rojas". Ante la pregunta de si la entrada de Iglesias en el Gobierno es condición 'sine qua non' para alcanzar un pacto, Montero ha insistido: "No tenemos líneas rojas".