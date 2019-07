El PSOE se abre a negociar la entrada de otros miembros de Podemos como Irene Montero

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha reconocido que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está dispuesto a negociar la entrada de miembros de Podemos en el Gobierno, y no ha negado que pueda incorporarse la portavoz de la formación 'morada', Irene Montero. "El principal escollo es Iglesias", ha señalado.

"Hablemos de la participación de otros miembros de Podemos", ha apuntado Lastra este viernes en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en referencia a la posible incorporación de otros dirigentes del partido, como Pablo Echenique, Rafael Mayoral o Irene Montero.

Tras ser preguntada directamente por la posibilidad de que sea Montero quien forme parte de un gobierno de coalición tras el veto explicitado por Pedro Sánchez al líder de Podemos, Pablo Iglesias, Lastra no lo ha negado. En este sentido, la portavoz socialista no ha rechazado que Montero pueda ocupar un ministerio.

Ante varias preguntas sobre si el veto se extiende también a Montero, ha reiterado que el "escollo" de la participación de Podemos en el gobierno es Iglesias, ya que es líder de un partido político y a su juicio, "no puede haber dos voces en el Gobierno".

Lastra considera que "no puede haber un vicepresidente que diga que hay presos políticos en España" como ha asegurado Iglesias con respecto a los presos independentistas.

"Ayer Sánchez le hizo una oferta generosa a Podemos y vamos a negociar quién entra en el Gobierno", ha explicado Lastra, que espera una respuesta positiva de Podemos y que finalmente se negocie un gobierno de coalición. "Hay que negociar la participación", ha admitido, "pero no me la imponga usted", ha añadido, sobre las exigencias de Iglesias para ocupar cargos en el Ejecutivo.

Después de que Sánchez dijera que Iglesias no defiende la democracia española, la vicesecretaria general socialista ha insistido en que si el PSOE pensara que Podemos no es democrático, "no se hubiera sentado a negociar con ellos". Por tanto, espera que Podemos acepte la última oferta del PSOE, un gobierno de coalición que asegure la investidura y comience "cuanto antes" la legislatura. "Estamos esperando la respuesta de Podemos para que nos podamos sentar a hablar de su participación en el Gobierno", ha subrayado.

PIDE A ERC QUE NO BLOQUEE LA INVESTIDURA

Tras la última oferta que ha hecho el PSOE a Podemos de un gobierno de coalición, los socialistas están a la espera de la respuesta de la formación 'morada', aunque esto no les asegura la investidura porque ambas formaciones no suman mayoría absoluta. Por ello, el papel de los partidos nacionalistas será decisivos para que salga adelante el gobierno.

En este sentido, Lastra ha asegurado que ERC ha mostrado su disponibilidad y predisposición a no bloquear la investidura. "Rufián me trasladó que quieren que comience ya la legislatura para enfrentar nuevos retos", ha señalado la socialista, al tiempo que agradecía al partido catalán su actitud, aunque admite que no sabe si apoyará la investidura o se abstendrá.

Preguntada si hay algún acuerdo con ERC para que apoye a Sánchez, Lastra ha negado que exista una negociación porque "ellos siempre han estado dispuestos a que empiece la legislatura". "Esquerra no nos ha pedido nada porque además saben que en cualquier caso dialogo sí, pero nos ceñimos a la Constitución", ha explicado Lastra, en referencia a las peticiones sobre un referéndum en Cataluña o el derecho a la autodeterminación.

BLOQUEO DE PODEMOS EN LA RIOJA

Por otro lado, sobre la investidura en La Rioja, donde la Presidencia de la socialista Concha Andreu depende del voto de una diputada 'morada', Lastra ha criticado que Podemos esté permitiendo que su única diputada bloquee un gobierno del PSOE.

Los socialistas obtuvieron quince parlamentarios en los anteriores comicios y se encuentran a un solo voto de la mayoría absoluta en La Rioja.

"He escuchado a Iglesias decir que no tienen capacidad de maniobra en los territorios y que ellos no le pueden decir a la diputada de La Rioja que no bloqueen el gobierno socialista", ha asegurado Lastra, al tiempo que criticaba la posición "maximalista" de Raquel Romero, la diputada 'morada'. "No está concernida de que le mande su partido a nivel nacional", ha denunciado.

Asimismo, ha censurado que "esta situación empieza a ser algo común en Podemos", al permitir que la diputada 'morada' esté bloqueando la formación de un gobierno socialista, después de 24 años de gobiernos del PP en La Rioja. "Creo que está siendo lo común en Podemos", ha reiterado.