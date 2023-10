El PSOE, abierto a estudiar la propuesta de gran parque en el 'solarón', pero no un "brindis al sol"

"No nos da confianza", asegura García de la alcaldesa gijonesa

El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón y diputado de la Junta General del Principado, Monchu García, ha señalado este miércoles que están dispuestos a estudiar la iniciativa para que el 'solarón' se destine lo más que se pueda a zona verde, pero siempre que sea "con rigor" y dentro del marco del protocolo del Plan de Vías aprobado.

García, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha señalado que ya la ex alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, había lanzado la propuesta en ese sentido, que podría servir, según él, de base para la nueva propuesta.

Ha advertido, asimismo, de que en cualquier cosa que retrase el proyecto del Plan de Vías no estarán para apoyar, ni en ningún "brindis al sol" tampoco. De hecho, ha opinado que se ha generado una duda "ficticia" por parte de Foro con la proposición no de ley llevada a la Junta General del Principado de Asturias, al que acusa de hacer un relato "interesado" del retraso del que acusa al PSOE, cuando se debió al debate "ficticio" de Foro en torno a la ubicación de la estación intermodal.

Para él, el diputado regional de Foro, Adrián Pumares, hizo con esa PNL, que se aprobó después de ser enmendada, un "brindis al sol". "Quiere un parque, sin ninguna explicación y rigor ni alternativa encima de la mesa", ha señalado.

Frente a ello, ha contrapuesto la PNL aprobada, que dice que, en el marco del protocolo del Plan de Vías, se utilizarán todos los mecanismos para que se desarrolle un plan de usos que contemple un gran parque urbano, que complete al previsto en el proyecto de estación intermodal y conecte el parque de Moreda con el Humedal, así como reducir al mínimo posible los equipamientos públicos y edificios en ese espacio.

La diferencia, para él, es que esta PNL habla "de lo posible" y no pone en riesgo los plazos ni el proyecto que está en marcha. Para él, eso sí, hoy por hoy la forma de financiación es la venta de terrenos, a lo que ha recalcado que esa parcela está en el Plan de Vías porque Foro quiso y la puso con la máxima edificabilidad.

Al margen de ello, ha defendido la voluntad "clara" del Principado de ponerse a trabajar con el Ayuntamiento, aunque ha señalado que dependerá de la voluntad de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, de llevarlo a efecto.

García, sobre las declaraciones de la regidora sobre el PSOE gijonés, ha apuntado que seguramente su imagen -la de él-- "no es muy amable", pero ha asegurado que pone pie en pared ante "la mentira, las especulaciones y la falta de rigor". "No nos da confianza", ha confesado sobre Moriyón. De esta ha recalcado que van a hablar con ella, otra cosa es que no van a aceptar "sus mentiras".

Por otra parte, con referencia a la financiación del Plan de Vías, ha animado a que si alguien tiene una fórmula mejor, alternativa a las plusvalías por la venta de terrenos, que la ponga encima de la mesa. García se ha preguntado quién no va a querer un parque, pero ha dejado claro que no a costa de la estación intermodal. Es por ello, que ha mostrado su deseo de que no sea una "disculpa" de Foro para que el proyecto se retrase.

Junto a él ha hablado el concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón Constantino Vaquero, quien ha remarcado que la línea roja que se marcan es que Gijón debe tener estación intermodal en los plazos ya establecidos.

"Estamos abiertos a cualquier opción", ha sostenido, antes de recalcar que siempre que se haga "con rigor". Es más, ha apuntado que llevarán una iniciativa, a Pleno o Comisión, para que Moriyón trabaje en la nueva propuesta, en línea con la PNL aprobada en la Junta General del Principado, y la dé a conocer a la oposición antes de llevarla a la reunión de Gijón al Norte, sociedad que gestiona el Plan de Vías.

Sobre esto último, García ha agregado que si Moriyón quisiera un acuerdo, lo lógico es que la mayoría que tiene el 30 por ciento de votos, el PSOE, tuviera representación en Gijón al Norte. Algo que el PSOE pidió formalmente, pero no fue aceptado por el Gobierno local.

Referente al intercambiador del Humedal, Vaquero ha opinado que la posición del Gobierno local ha cambiado, tal como se desprende, según él, de las últimas declaraciones de la propia alcaldesa. "No está mal ese cambio de posición y que se asuma que será bueno para Gijón", ha resaltado.