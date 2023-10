PSOE-A reivindica el papel de Espadas para promover desde la oposición "soluciones" para agricultores y Doñana

El PSOE de Andalucía ha querido reivindicar este miércoles su papel y el que su secretario general, Juan Espadas, han jugado para, desde la oposición a la Junta, promover "soluciones" en relación al conflicto que ha estado enfrentando a los gobiernos andaluz y nacional a propósito de la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox en el Parlamento para regularizar zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

La vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha reivindicado así, en rueda de prensa en el Parlamento, el papel de su líder en relación al acuerdo alcanzado este pasado martes por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra en funciones para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que incluye que el debate final de la referida proposición de ley, previsto inicialmente para la semana que viene en el Pleno del Parlamento, quede pospuesto.

Al hilo de este acuerdo, la también portavoz del Grupo Socialista ha dado la "bienvenida" a Moreno "al sentido común y al sentido institucional a la hora de afrontar las cosas", tras haber estado demostrando "el partidismo más sectario a la hora de gestionar Andalucía".

La representante del PSOE-A ha subrayado que en su partido están "contentísimos de que por fin se haya puesto fin" a lo que, en su opinión, constituía un "disparate legal y ecológico", la proposición de ley que "no tenía razón de ser" y "cuyo origen sólo estaba en una guerra entre las derechas, en una guerra de desquiciamiento absoluto que hizo que el PP se sumara al negacionismo más absurdo y en arañar un puñado de votos", según ha opinado.

En esa línea, Férriz ha subrayado que esta iniciativa llegó por primera vez al Parlamento "en la previa de unas elecciones", y "después se quedó en un cajón hasta que llegaron otras elecciones", y ha sostenido que "en la mente de Moreno nunca ha estado a solucionar el problema que había" en el entorno de Doñana "porque sabía perfectamente que esta proposición de ley no sólo no iba a solucionar el problema, sino que además ponía en riesgo otra serie de cosas directamente", lo que convertía esta iniciativa en "totalmente irresponsable".

Férriz ha reivindicado "el papel que ha jugado el Partido Socialista de Andalucía desde el principio" del debate de esta proposición de ley, repitiendo "cada vez que hemos tenido oportunidad que la única solución al problema que existía en el entorno de Doñana con los agricultores era sentarse en una mesa con el Gobierno de España y con el territorio".

"El único camino era el diálogo", ha aseverado Férriz antes de agradecer a Teresa Ribera que "nunca haya abandonado ese camino", y que haya demostrado "una altura extraordinaria institucional", según ha defendido.

Además, ha valorado que Juan Espadas "no ha cejado en el empeño a lo largo de este año y medio" desde que por primera vez se comenzó a tramitar la proposición de ley en el Parlamento, y "cada vez que ha hablado con Moreno, en público y en privado, le ha dicho que la solución era justamente la que se planteó ayer", si bien el líder socialista se había ido topando "en todas y cada una de las ocasiones con el muro de la soberbia" del presidente de la Junta, según ha lamentado Ángeles Férriz.

"FRUTO DEL TRABAJO SIN ALHARACAS" DE ESPADAS

La portavoz socialista ha sostenido así que lo que sucedió este martes "es fruto, desde luego, del trabajo sin alharacas y sin propaganda, que es como le gusta hacer las cosas a Juan Espadas, que lo que pretendía es que se solucionara o se buscara una vía para solucionar el problema".

De igual modo, ha subrayado que Moreno "sabía que no se iban a ampliar los regadíos" con esta proposición de ley que, "en el momento que se aprobara, cualquier tribunal iba a tumbar", y con la que, además, "se ponían en riesgo los fondos europeos y se había puesto en juego la imagen del fruto rojo de Huelva", además de que "se ponía en riesgo Doñana", ha abundado.

Férriz ha añadido que "lo único" que lamentan desde el PSOE-A tras el acuerdo entre Moreno y Ribera es "la pérdida de tiempo" que se ha dado, de "un año y medio" desde que comenzó a tramitarse la iniciativa parlamentaria en la anterior legislatura.

Tras ello, ha expresado su deseo de que la Junta "entienda que no se puede estar en permanente confrontación con el Gobierno de España, que no se puede aplicar la soberbia y el partidismo cuando hay un problema que afecta a una parte del territorio o a todo el territorio", y se ha declarado "muy orgullosa del papel que han jugado Juan Espadas y el PSOE" desde el convencimiento de que "hacer oposición es denunciar los problemas, pero también estar en las soluciones", y este partido "estuvo en la solución en el pasado", con el plan para la Corona Norte de Doñana de 2014, y "está en la solución en el presente, habiendo facilitado que esos puentes necesarios de diálogo siguieran en pie, a pesar de que habían sido rechazados por el PP en otras ocasiones".

Así las cosas, la representante socialista ha dicho que espera que "en este mes que se han dado de plazo" la Junta y el Gobierno para buscar un acuerdo, "esto llegue a buen puerto" y "se busque una solución para el territorio" que sea "protegiendo Doñana".

ESPADAS VALORA EL "TRIUNFO DEL DIÁLOGO Y EL CONSENSO"

Paralelamente, sobre esta misma cuestión ha vuelto a pronunciarse este miércoles el propio Juan Espadas en una atención a medios en el transcurso de una visita al expositor de Freshuelva en Fruit Attraction, en el Ifema en Madrid, junto a la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón.

El secretario general del PSOE-A se ha mostrado satisfecho del "triunfo del diálogo y el consenso" en este enfrentamiento entre el Gobierno y la Junta, y ha defendido que "es lo mejor para Doñana, para el territorio, para quien lo habita y una solución política de la que todos nos sentimos satisfechos".

"Generará oportunidades de empleo para la zona", ha afirmado Espadas, que también ha destacado la contribución del PSOE-A "para que se acercaran posiciones y encontrar una solución a la situación creada por la iniciativa para ampliar regadíos", y ha aseverado que "el PSOE-A estará también para que la solución se consolide, porque es lo que necesita el territorio".

Tras reivindicar "el diálogo y el acuerdo como fórmula para resolver los conflictos y no una vía unilateral que no lleva a nada", Espadas ha subrayado que la referida proposición de ley "no era la solución a los problemas y carecía de garantías legales", habiendo existido incluso "pronunciamientos contrarios de las instituciones europeas, de la comunidad científica y de muchos agricultores".

Espadas ha defendido que el acuerdo alcanzado entre las dos administraciones con competencias en el territorio permitirá "poder resolver cualquier problema que se plantee por parte de algunos agricultores y una nueva oportunidad para el territorio", con una inversión "muy importante para generar nuevas alternativas de industrialización, para la industria agroalimentaria y oportunidades de empleo en la zona".

En la misma línea, y según ha informado el PSOE-A en una nota, María Eugenia Limón se ha mostrado "orgullosa" de la solución conseguida teniendo en cuenta que "es la vía en la que siempre hemos venido trabajando y desarrollando de la mano de los agricultores".

"No queríamos decisiones unilaterales, sino consensuadas y dialogadas con todos los agentes implicados", ha dicho la secretaria general del PSOE de Huelva, que ha concluido incidiendo en que se sabía que había "un problema a resolver, donde la mejor vía es el diálogo y el consenso".