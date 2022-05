PSOE-A: "O es presidente Espadas o tenemos una coalición de Moreno y Olona que nos hará la vida imposible"

La número 1 de la candidatura socialista por la provincia de Huelva, María Márquez, ha señalado que en las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio "nos jugamos el progreso frente al retroceso" y que "o es presidente Juan Espadas o tenemos una coalición de Moreno y de Macarena Olona que nos va a hacer la vida imposible a la mayoría de los andaluces".

Así lo ha indicado Márquez en declaraciones a los medios antes de participar junto a la secretaria general del PSOE onubense, María Eugenia Limón, en un encuentro con militancia en el parque Blas Infante de Almonte (Huelva) y participar en el Día de la Rosa de la Agrupación Local Socialista.

Márquez ha lamentado, tras tres años del Gobierno del PP, "el retroceso y el ataque que están sufriendo nuestros pueblos" en la provincia de Huelva, que "funcionan peor". "El claro ejemplo lo vemos en Almonte con la sanidad, donde ha habido recortes", ha apuntado, para añadir que "solo en la provincia de Huelva hay más de 1.000 personas que llevan más de un año para poder operarse en un hospital público".

"Nos parece lamentable y vergonzoso y uno de los motivos más importantes para salir el 19 de junio a decir que queremos defender la sanidad pública que nos hace iguales a todos y a todas", ha manifestado Márquez, quien ha insistido en que el PP y Moreno "han abandonado a nuestros pueblos".

De este modo, ha añadido que el Gobierno andaluz "ha recibido más de 5.000 millones de euros del Gobierno central y de los fondos europeos" para que "en el peor momento, con una pandemia y una crisis económica, nadie se quedara atrás". Pero "no ha sido capaz de gastarse ni siquiera la mitad de ese presupuesto, y más del 62% de los fondos europeos no se los ha gastado".

Asimismo, ha dicho que "uno de los problemas que tenemos especialmente en la provincia de Huelva es la agricultura", para subrayar que "si hay un partido que defiende a los agricultores ese es el socialista" y pedir a la candidata de Vox a la Junta, Macarena Olona, que "no venga la extrema derecha al Condado de Huelva a hacerse fotos con los agricultores, a engañar y a mentir".

"Vino en diciembre a hacerse una foto con lo agricultores y hace un semana estaba en Francia con Marine Le Pen, la persona que ha dicho que se prohíban por ley las exportaciones en Francia", mientras que el "44% de exportaciones de fruta y verdura de este país las hace Andalucía".

Por eso, Márquez ha afirmado que "es tan importante que en estas elecciones le digamos que no nos mientan más", y la gente "tiene que tener claro que en estas elecciones no hay grises, o gobierna la izquierda o gobierna la derecha con la extrema derecha o es presidente Juan Espadas o tenemos una coalición de Moreno y de Macarena Olona que nos va a hacer la vida imposible a la mayoría de los andaluces".

"Estamos en una elección de progreso o de retroceso", ha enfatizado la socialista, que ha pedido que "no nos cuenten cuentos" y que, además, "no nos los cuente este corderito que aparece ahora como nuevo líder del Partido Popular, el señor Feijóo, que ha venido con un pan debajo del brazo, que se llama pacto con la extrema derecha en Castilla y León, que se llama inestabilidad en Andalucía convocando elecciones en un momento muy complicado".

Por tanto, ha continuado Márquez, "si hay un partido de garantía, seriedad y responsabilidad, ese es el PSOE y si hay algo que sabemos hacer bien lo socialistas en salir a la calle a contarle a todos nuestras ideas" porque "son las que de verdad garantizan el avance y la justicia social".

Igualmente, Márquez se ha referido a la memoria histórico, asegurando que "aún hay miles de familias en Andalucía que no hemos podido encontrar a nuestros seres queridos y precisamente es la Junta la que no nos permite a las familias el derecho de poder enterrar a nuestros muertos dignamente". "Si hay un gobierno así de desalmado qué no van a ser capaces de hacer", ha aseverado.